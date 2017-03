Đường nội rớt giá: Do nhập khẩu hay nhập lậu?

Đường nhập lậu tràn lan Ngoài các nguyên nhân, theo nhiều DN, đường nhập lậu từ Thái Lan là nguyên nhân chính khiến cho giá đường trong nước xuống thấp. Vụ mùa năm nay, Thái Lan cũng trúng mùa và dư thừa một lượng đường khá lớn. Chính vì dư thừa nên một số DN đường Thái Lan có quota C (không bị khống chế bởi đường nhập khẩu và đường tiêu thụ trong nước) đã xuất lậu qua VN. Ước tính của DN, mỗi ngày có hàng trăm tấn đường nhập lậu từ Thái Lan tuồn qua VN. “Tại An Giang, hàng chục ghe nối đuôi nhau chở đường nhập lậu. Vì không ai kiểm soát nên đối tượng buôn lậu còn sử dụng cả bao bì của đường sản xuất trong nước để đóng gói đường lậu đem đi tiêu thụ. Điều này chứng tỏ công tác chống buôn lậu tại các cửa khẩu thực hiện không tốt” - ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường VN, cho hay. Kéo giãn thời gian nhập khẩu Cuối tuần qua, Bộ NN&PTNT đã làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về xuất nhập khẩu đường và cân đối cung cầu trong nước. Bộ NN&PTNT cho rằng các nhà máy đường sản xuất trong nước gặp khó khăn do đường tồn kho nhiều với lãi suất cao, chứ không phải do đường nhập khẩu. Lượng đường nhập khẩu hiện nay vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Liên bộ đã thống nhất sẽ trình Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất mía đường trong nước.