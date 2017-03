Duyên hải miền Trung: “Một cửa, không khóa”

DN Hà Nội kiến nghị giảm lãi suất, điều chỉnh tỉ giá Ngày 23-3, UBND TP Hà Nội và NHNN Chi nhánh Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Theo ông Đoàn Trọng Lý - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chăn nuôi chế biến và Xuất nhập khẩu (Aprocimex), hiện số lượng DN gặp khó, “sa lầy” vào NH không giảm nhiều so với năm ngoái. DN trong nước không thể cạnh tranh được với DN nước ngoài bởi vốn ít, công nghệ thấp, đầu tư tản mạn và lãi suất cao. Do đó, trong quý III năm nay cần hạ ngay lãi suất cho vay để DN đứng vững. Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), cho rằng năm 2013 sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu. Trong đó câu chuyện chi phí đầu vào tăng do xăng tăng, điện có thể điều chỉnh sẽ tạo áp lực lớn. “Việt Nam duy trì chính sách ổn định tỉ giá khiến cạnh tranh xuất khẩu của chúng ta yếu. NHNN nên cân nhắc để điều chỉnh tỉ giá trong năm 2013, góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN xuất khẩu, hướng tới biên độ tỉ giá ngoại tệ để xuất khẩu được” - ông Sơn kiến nghị. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết Hà Nội sẽ triển khai gói hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ nguồn ngân sách 100 tỉ đồng để giảm khó khăn cho DN. Đồng thời, sẽ triển khai thực hiện quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa với kinh phí 80 tỉ đồng; giảm thuế gần 14,5 tỉ đồng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Xử lý 5.789 căn hộ tồn đọng... TRÀ PHƯƠNG