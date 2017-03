EU ngừng áp thuế chống bán phá giá vít thép không gỉ từ VN

Như vậy, sau năm năm (kể từ 2005), EU chính thức ngừng áp thuế chống bán phá giá 7,7% đối với vít thép xuất xứ từ Việt Nam.

Riêng trường hợp của Công ty Header Plan Co. Ltd. (HPV), công ty 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư tại tỉnh Đồng Nai, EC đã quyết định bỏ thuế chống bán phá giá cho vít thép không gỉ do công ty này sản xuất từ tháng 8-2009.

Trong vụ việc liên quan, EC cũng ngừng áp thuế chống bán phá giá mặt hàng vít thép không gỉ xuất xứ Indonesia và Thái Lan cùng thời điểm này. Trong khi đó, vít thép không gỉ xuất xứ Trung Quốc và Đài Loan sẽ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá trong giai đoạn rà soát.

LX