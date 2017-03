Các mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng kim ngạch là điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; giày dép; hàng dệt may. Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,9 tỉ USD, tăng tới 97%; hàng dệt may đạt gần 8 tỉ USD, tăng 16,8%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4,7 tỉ USD, tăng 39%; túi xách, va li, mũ, ô dù đạt 925 triệu USD, tăng 23,6%; giày dép đạt 4 tỉ USD, tăng 16%.

Xét về thị trường, EU vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với mức kim ngạch đạt 11,6 tỉ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2012. Vị trí này đã được duy trì trong suốt hai năm qua. Các thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo lần lượt là Mỹ với 11 tỉ USD, ASEAN 9,3 tỉ USD, Hàn Quốc 3,1 tỉ USD. Đáng lưu ý có hai thị trường xuất khẩu sụt giảm kim ngạch là Nhật Bản giảm 0,9% và Trung Quốc giảm 1,9%.

QUANG HUY