EVN đảm bảo cung cấp điện phục vụ APEC 2017

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh điện năng bám sát diễn biến tình hình cấp khí, than và thời tiết, thủy văn cũng như nhu cầu phụ tải điện từng tuần, từng tháng.



Tổng thời gian mất điện giảm 43%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 9, lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Trung, miền Nam thấp hơn dự kiến, tuy nhiên do nước về các hồ miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với dự kiến nên tổng sản lượng thủy điện huy động cao hơn phương thức. Các nhà máy nhiệt điện than và tua-bin khí được khai thác theo mục tiêu điều tiết thủy điện, các nhà máy nhiệt điện than khu vực Đông Bắc đấu nối vào lưới điện 220kV được huy động cao để chống quá tải cho lưới điện.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9 đạt 17,46 tỉ kWh; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 147,92 tỉ kWh, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2016. Trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và vào miền Nam. Lũy kế 9 tháng sản lượng truyền tải ước đạt 124,7 tỉ kWh (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2016), công suất truyền tải cao nhất trên đường dây 500 kV Trung - Nam là 3.600 MW. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN lũy kế 9 tháng ước đạt 129,6 tỉ kWh, tăng 9,07% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 9,31%.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của các đơn vị tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính chung toàn EVN, trong 8 tháng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 624 phút (giảm 43% so với cùng kỳ 2016).





Đây là cố gắng nỗ lực rất lớn của các đơn vị trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành khi giảm đáng kể thời gian cắt điện phục vụ thi công, giảm số lần và thời gian sự cố trong khi quy mô lưới điện không ngừng tăng lên. Đặc biệt, EVN và các đơn vị đã nỗ lực tối đa trong việc tập trung khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng, khẩn trương khắc phục thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện do các cơn bão số 2 (Talas) và bão số 10 (Doksuri) gây ra.



Tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp

Về đầu tư xây dựng, 9 tháng đầu năm 2017, EVN đã nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch đề ra, đảm bảo công tác bố trí vốn, giải ngân vốn đầu tư kịp thời cho các dự án với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 84.753 tỉ đồng và giá trị giải ngân đạt 69.439 tỉ đồng. Tình hình thi công của hầu hết các dự án trọng điểm cơ bản bám sát tiến độ.

Về kế hoạch các tháng còn lại năm 2017, EVN sẽ đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng như Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi; huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống. Đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp điện mới, phát triển khách hàng. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng, góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó giảm thời gian thực hiện các thủ tục của điện lực xuống dưới 7 ngày; triển khai cung cấp các dịch vụ điện lực trực tuyến tại các tỉnh, thành phố.





Về đầu tư xây dựng nguồn điện, EVN sẽ hòa lưới phát điện tổ máy thứ hai của Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (600MW); đốt than thử nghiệm tổ máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng và nghiệm thu bàn giao công trình Thủy điện Trung Sơn. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 852 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020, trong đó điển hình là công tác cổ phần hóa EVNGENCO3. Triển khai các hoạt động của Tháng tri ân khách hàng 2017 và các hoạt động kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-2017).