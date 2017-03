EVN đang nợ PVN hơn 7.000 tỉ đồng

Theo ông Thực, dù số tiền mà Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đang nợ PVN rất lớn nhưng PVN thông cảm do EVN đang khó khăn về tài chính. PVN đang làm việc với EVN và các bộ, ngành liên quan để đề nghị cho EVN trả dần.

Tại cuộc họp báo, ông Thực cũng khẳng định công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 02 nói riêng và công tác thăm dò dầu khí của PVN nói chung luôn được PVN đặt lên hàng đầu. Theo PVN, tổng sản lượng khai thác dầu sáu tháng đầu năm 2011 đạt gần 12 triệu tấn. Tổng doanh thu sáu tháng đạt 340.000 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2010.

TRÀ PHƯƠNG - LUẬN NGỮ