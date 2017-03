EVN tập trung bốn ngành nghề kinh doanh chính

Theo đó, EVN sẽ tập trung bốn ngành nghề kinh doanh chính gồm sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện.

Theo đề án, đến hết năm 2015, EVN hoàn thành thoái vốn tại sáu doanh nghiệp gồm Ngân hàng TMCP An Bình; Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu; Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina; Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam. EVN giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động nằm trong cơ cấu công ty mẹ với 14 đơn vị (thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Ialy, Trị An, Sê San…); chín doanh nghiệp do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ; năm doanh nghiệp do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và sáu doanh nghiệp do EVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

TRÀ PHƯƠNG