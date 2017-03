Family Mart gây sốc cho thị trường bán lẻ

Năm 2009, công bố kế hoạch sẽ mở 300 cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ, Family Mart tại Việt Nam, nhà phân phối bán lẻ số một Nhật Bản đã gây sốc cho nhiều nhà bán lẻ trong nước. Đầu năm 2010, Family Mart khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM.

Việt Nam đã có mặt nhiều thương hiệu bán lẻ nổi tiếng thế giới đến từ Anh, Pháp, Đức nhưng thị trường bán lẻ vẫn được đánh giá là thu hút nhất trong tốp năm thị trường trên thế giới.

Hấp dẫn nhà đầu tư nhờ môi trường an toàn

. Phóng viên: Sở hữu hàng chục ngàn cửa hàng tiện lợi trên thế giới, tại sao Family Mart lại chọn đầu tư tại thị trường Việt Nam, thưa ông?

+ Ông Junichi Yamashita, Giám đốc chuỗi Family Mart tại Việt Nam: Chúng tôi chọn Việt Nam vì dân số đông và trẻ. Đây là thị trường tiềm năng cho hoạt động mua sắm, nó phù hợp với đặc trưng của chuỗi cửa hàng tiện lợi mặt bằng nhỏ nhưng số lượng nhiều cửa hàng.

Thêm vào đó, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá nhanh, trong nhiều năm tốc độ khoảng 8%. Đây chính là môi trường hấp dẫn đối với bất cứ nhà đầu tư phân phối bán lẻ nào.

Một lý do nữa khiến chúng tôi chọn Việt Nam là vì nền kinh tế, chính trị an toàn và ổn định. Do cửa hàng phải mở cửa 24/24 giờ nên chúng tôi chọn đất nước có nền chính trị ổn định và an toàn. Khách hàng của chúng tôi có thể mua hàng cả đêm mà không nguy hiểm.

. Thưa ông, tại sao Family Mart lại chọn hình thức nhượng quyền thương mại chứ không kinh doanh độc lập như nhiều nhà phân phối bán lẻ khác?

+ Tại ba quốc gia và lãnh thổ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan thì chúng tôi đều chọn hình thức liên doanh với doanh nghiệp nước sở tại để hiểu cách nghĩ, thói quen mua sắm của người bản địa. Tuy nhiên, Việt Nam bảo hộ cho doanh nghiệp trong nước bằng hình thức ENT theo cam kết WTO. Do đó, khi mở từ cửa hàng thứ hai chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian chờ xét duyệt theo quy hoạch của địa phương.

Tại quầy nhỏ trong mỗi cửa hàng tiện lợi, học sinh có thể ăn cốc mì, kem hoặc bánh ngọt. Ảnh: THANH HẢI

Chúng tôi chọn Phú Thái để liên doanh vì đây là doanh nghiệp thành công nhờ thế mạnh logistic (hậu cần). Đây là điều quan trọng nhất cho ngành phân phối, vì nhờ nó chúng tôi mới có thể cung cấp cho khách hàng những mặt hàng họ muốn. Điều này sẽ tránh tình trạng khuyết hàng, làm cho khách hàng thất vọng và luôn mang đến cho họ sự hài lòng khi đến cửa hàng của mình.

Tạo cảm giác thân quen cho khách hàng

. Hiện có nhiều đại gia phân phối nước ngoài đã vào Việt Nam. Sự khác biệt của chuỗi cửa hàng Family Mart là gì, thưa ông?

+ Sự khác biệt của chuỗi cửa hàng Family Mart là tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi bước vào. Không gian không quá chật đến mức khách hàng bước vào là muốn đi ra ngay. Những mặt hàng lạ, tạo cảm giác thân quen cũng là đặc trưng của chúng tôi. Món cơm nắm và bánh mì sandwich theo phong cách của người Nhật là những ví dụ.

Hiện tại chúng tôi có khoảng 1.500 mặt hàng và sẽ mở rộng hơn trong thời gian tới. Do mặt bằng nhỏ nên mọi hàng hóa chúng tôi chỉ chọn một sản phẩm của nhà cung cấp đầu ngành. Thực phẩm chiếm 80% mặt hàng trong hệ thống cửa hàng của chúng tôi.

. Kế hoạch phát triển Family Mart tại Việt Nam như thế nào, thưa ông?

+ Trong năm năm tới chúng tôi sẽ mở 300 cửa hàng trên cả nước nhưng trước tiên tập trung tại TP.HCM. Trong năm 2010 sẽ mở thêm năm cửa hàng tại TP, chọn ra mô hình phù hợp nhất. Năm 2011 sẽ mở khoảng 100 cửa hàng, sau đó mở ra thị trường phía Bắc và các tỉnh.

Hệ thống máy tính tiền của chúng tôi có cập nhật về giới tính, độ tuổi, giờ mua của khách hàng để thống kê thói quen của người tiêu dùng. Từ đó sẽ đưa ra mô hình chuẩn nhất tại Việt Nam cho cả hệ thống 300 cửa hàng. Việt Nam nằm trong chiến lược mở rộng từ 17.000 lên con số 40.000 cửa hàng trên toàn thế giới.

. Xin cám ơn ông.

THANH HẢI thực hiện