FCV cung cấp sữa cho trẻ theo dự án phòng, chống HIV/AIDS

Số sữa này được cung cấp để hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sinh ra từ mẹ có HIV tham gia chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn toàn TP.HCM và cả những thai phụ có HIV đến từ các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Vĩnh Long… Đây là dự án do Ủy ban Phòng chống AIDS thuộc Sở Y tế TP.HCM thực hiện với sự tài trợ của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật (Centers for Disease Control - CDC) Hoa Kỳ. Các số liệu cho thấy hiện mỗi năm cả nước có khoảng 6.000 trẻ sinh ra có phơi nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ.

MINH TÚ