Ford thu hồi 230.000 xe tải mini

Hãng xe của Mỹ cho hay, đợt thu hồi lần này áp dụng cho 196.500 xe Ford Freestar và Mercury Monterey thuộc đời từ năm 2004 đến 2007.

Đợt thu hồi lần này liên quan đến các dòng xe tải mini được bán và đăng ký ở 20 bang và quận Columbia.

Những bang này bao gồm Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, đảo Rhode, Vermont, Tây Virginia và Wisconsin.

Khoảng 33.500 xe nữa đã được bán tại các nơi khác trên thế giới, hầu hết là ở Canada.

Ford cho hay vẫn chưa nhận được than phiền nào từ khách hàng về lỗi này.

Theo Hạo Nhiên (TNO)