Gà “trọc đầu” tái xuất

Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), từ tháng 8-2012 đến nay, dịch cúm gia cầm tiếp tục tái phát tại khu vực miền Bắc và miền Trung do nhóm virus H5N1 mới đặc biệt nguy hiểm, có độc lực cao thuộc nhánh 2.3.2.1 (nhóm C). Nhóm virus này mới xâm nhập vào Việt Nam, lây lan dọc theo tuyến giao thông từ Bắc vào Nam và mới đây đã xuất hiện tại Quảng Ngãi. Trong hai tuần qua, tỉnh Hòa Bình và Tuyên Quang đã xuất hiện dịch cúm gia cầm. Đến nay cả nước đã có tám tỉnh có dịch gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hòa Bình. Một tuần nay, gà “trọc đầu” lại tràn về chợ gia cầm Hà Vĩ, huyện Thường Tín, Hà Nội với số lượng 10-15 tấn/ngày, gây khó khăn cho tình hình kiểm soát dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đến thị trường gà nội địa. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3-4 xe tải chở gà nhập lậu từ Trung Quốc tràn về chợ Hà Vĩ, sau đó tỏa đi khắp ngóc ngách của Hà Nội. Trước đó, tình hình buôn bán, vận chuyển gà nhập lậu Trung Quốc đã giảm khi Thủ tướng có công điện khẩn yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt việc buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Một tuần trở lại đây, do giá gà trong nước tăng mạnh, gà “trọc đầu” đã tái xuất hiện. Hiện giá gà loại này tại biên giới khoảng 20.000-25.000 đồng/con, về đến Hà Nội được đẩy lên 50.000-60.000 đồng/con. Ông NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi

(Bộ NN&PTNT)