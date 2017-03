Gần 170 mã giảm sàn, chứng khoán lao dốc

Thị trường phiên sáng nay (2/11/2012) tiếp tục chứng kiến một đợt lao dốc bất ngờ của thị trường.



Ngay từ đầu phiên, trên cả hai sàn, cổ phiếu đều giảm sàn đồng loạt, rất khó để nhìn thấy các mã xanh điểm trên bảng giá, thay vào đó là màu đỏ và xanh xám bao trùm.



Chỉ số trên cả hai sàn đều mất điểm mạnh. VN-Index lùi về 377,77 điểm, mất 10,18 điểm tương ứng 2,62%. HNX-Index mất 1,77 điểm tương ứng 3,36% xuống còn 50,89 điểm. VN30-Index thậm chí mất tới 12,34 điểm còn 445,72 điểm.



Chốt phiên, toàn sàn ghi nhận 169 mã giảm sàn, trong số 361 mã mất điểm, trong khi tổng cộng chỉ có 52 mã tăng và 20 mã tăng trần. Rổ VN30 thậm chí chỉ có một mã tăng, HNX30 không có mã nào tăng điểm. Số mã giảm trong mỗi rổ là 29 mã.



Trong phiên tăng điểm hiếm hoi vào hôm qua, sáng nay, STB lại nối mạch giảm, mất tới 700 đồng mỗi cổ phiếu, đánh mất mốc 19.000 và chỉ còn 18.600 đồng/cp. Khớp lệnh đối với STB rất mạnh, đạt 1,76 triệu đơn vị - hơn gấp 3 lần so với tổng khối lượng được khớp trong cả ngày trước đó.



SBT phiên này giảm sàn còn 16.900 đồng/cp, chịu áp lực bán rất mạnh và không hề có lệnh đặt mua. Cuối phiên, SBT còn tới 1,17 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.



Từ hôm qua, Hội đồng quản trị của Bourbon Tây Ninh đã chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Huỳnh Bích Ngọc. Tại SBT, con gái bà Ngọc là bà Đặng Huỳnh Ức My là Chủ tịch HĐQT công ty.



Rút khỏi HĐQT của SBT, bà Ngọc vẫn đang còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của CTCP Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công; là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) - nơi con trai bà là ông Đặng Hồng Anh là Chủ tịch HĐQT.



Cũng trong phiên này, SCR bị bán tháo rất mạnh. Cổ phiếu này giảm sàn còn 5.100 đồng/cp, cuối phiên, dư bán sàn còn tới gần 7 triệu đơn vị, không hề có lệnh đặt mua.



Rổ VN30, ngoài KDC tăng 300 đồng thì tất cả các mã còn lại đều mất điểm.



Giao dịch mạnh tiếp tục diễn ra ở ITA. Mã này sáng này mất 100 đồng mỗi cổ phiếu, giao dịch khớp lệnh gần 3 triệu đơn vị. Trong khi KBC giảm sàn, còn 5.400 đồng, cuối phiên trên bảng giá trắng bên mua.



Phiên này, HNX bị kích động do khối lượng giao dịch tại KLS, SHB, VND, PVX... đều đạt cao. KLS khớp lệnh 3,4 triệu đơn vị, SHB khớp gần 4,9 triệu đơn vị và VND cũng khớp trên 3,4 triệu đơn vị.



Giảm sàn còn 4.000 đồng, PVX hôm nay được giao dịch tới 5,4 triệu đơn vị, cuối phiên dư mua giá sàn còn 1,17 triệu cổ phiếu cho thấy cầu bắt đáy ở mã này khá lớn. Tương tự ở SHB còn dư mua hơn 5 triệu đơn vị.



Thị trường biến động đã đẩy khối lượng giao dịch trên cả hai sàn lên cao. Tại sàn TPHCM có 39,3 triệu cổ phiếu giao dịch, ứng với 417,3 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội có 31,8 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 191,5 tỷ đồng.





Theo Mai Chi (Dân trí)