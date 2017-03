Gần 30 triệu đồng cho món cua Hoàng đế

Cua Hoàng đế có kích thước rất lớn. Ảnh: Anh Quân

Đại diện Nhà hàng Biển Nhớ, phố Tràng Thi (Hà Nội) - nơi chuyên cung cấp loại cua này cho hay món ăn này dù đắt đỏ song vẫn được nhiều người tìm mua dịp Tết năm này. Một con cua có trọng lượng từ 2,5kg đến trên 5kg, thậm chí có con nặng tới 7kg, với giá bán mỗi kg tại nhà hàng là 3,8 triệu đồng.

Tên gọi Hoàng đế gợi nên sự tò mò. Là loài cua biển, phân bố nhiều ở khu vực Đông Nam Thái Bình Dương, ngoài bộ vỏ dày, cứng có màu vàng rực như hoàng bào, cua Hoàng đế còn độc đáo bởi hình dạng lớn với mình khum tròn, nhìn giống con bọ hay có con hình dáng như loài rùa. Mai cua hình vuông, đầu hơi chúi xuống, dài và có nhiều râu. Khác với cua thường, mỗi con cua Hoàng Đế chỉ có 6 chân và 2 càng.

Chỉ có một bộ phận rất nhỏ ngư dân hành nghề đánh bắt loại hải sản đặc biệt này. Do đặc điểm sinh sống ở những vùng biển nước rất lạnh, sâu từ 200 - 400m và chỉ xuất hiện vào những ngày biển động hoặc mùa xuân nên việc săn bắt loài cua này khó khăn và nguy hiểm.

Cũng chính vì lý do này mà cua Hoàng đế tại Việt Nam hiện được nhập từ Nga, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, Canada, Na Uy... chứ không phải do đánh bắt trong nước. Do đặc điểm sinh sống lâu năm ở môi trường tự nhiên nên thịt cua chắc và ngọt hơn cua bể Việt Nam. "Mỗi đợt nhập về cũng chỉ được số lượng ít, do còn việc khai thác loại cua này khó khăn", đại diện nhà hàng có bán cua Hoàng đế cho hay.

Việc nhập cua sống về phải qua một doanh nghiệp trung gian, và quy trình bảo quản, nuôi giữ cua còn tươi cho đến lúc đem chế biến cũng đòi hỏi nhiều đầu tư. Tuy nhiên, cua đông lạnh nhập về thịt sẽ bở, không còn ngon như cua tươi và nấu được ít món hơn. Vì vậy, giá cua tươi có thể đắt hơn gấp rưỡi so với hàng đông lạnh.

Theo đánh giá, cua Hoàng đế là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao. Thịt thơm, ngon và bổ. Thớ thịt cua cũng săn chắc, trắng muốt và độ đạm cao, tăng cường sinh lực cho nam giới, đặc biệt hiệu quả cao hơn khi được chế biến lúc tươi sống đang bơi. Hiện nay tại Hà Nội, cua Hoàng đế đang được lựa chọn và thưởng thức theo nhiều cách khác nhau: cua bỏ lò phô mai, rang me, rang muối, nướng.

Do có những giá trị dinh dưỡng cao, cua Hoàng đế khá hút khách và có thể "cháy" hàng, mặc dù giá cả không rẻ. Đặc biệt vào những dịp năm mới được người tiêu dùng tìm mua làm quà biếu, không những thế cua Hoàng đế còn được giới sành ăn kiếm tìm cho bữa tiệc ngày xuân them phần lạ vị. Khẳng định đẳng cấp về chất lượng mà lâu nay được xem là "vua hải sản", cua Hoàng đế là một món ngon bổ dưỡng cho ngày Tết cổ truyền thêm hương.

Theo Anh Quân (VNE)