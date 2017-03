Gần 800 mặt hàng thuốc sẽ tăng giá

Chiều qua (1-7), Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã khẳng định tại cuộc trao đổi với báo giới rằng sẽ có 788 mặt hàng thuốc tân dược tăng giá khoảng 5%-10%, thậm chí có mặt hàng sẽ tăng 30% sau ba tháng bị kềm giá. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không có đợt bùng phát giá thuốc trên diện rộng.

Hơn 30% doanh nghiệp bỏ thầu cung ứng thuốc

Kết quả khảo sát thị trường dược phẩm sáu tháng đầu năm 2008 tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam cho thấy thuốc nhập khẩu có 2,6% số lượng mặt hàng tăng giá trong tổng số 13.927 mặt hàng khảo sát với mức tăng bình quân 9,13%. Thuốc sản xuất tại Việt Nam có 1,26% mặt hàng tăng giá trong tổng số 20.613 mặt hàng khảo sát với mức tăng trung bình 12,86%.

Theo Thứ trưởng Quang, thực tế giá nguyên liệu sản xuất các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thế giới vẫn đứng ở mức cao. Chính vì vậy mà một số công ty dược phẩm nước ngoài đang từ chối cung ứng 70%-80% thuốc chuyên khoa đặc trị cho thị trường Việt Nam. Còn một số công ty nhập khẩu còn ngừng nhập thuốc vì sợ lỗ. Do vậy, hiện đang có một số cơ sở khám chữa bệnh bị thiếu thuốc cục bộ.

Thứ trưởng cũng tỏ ra lo ngại khi cho biết có đến 30% các doanh nghiệp bỏ thầu các chương trình cung ứng thuốc cho các bệnh viện. Họ sẵn sàng chịu phạt 15%-20% giá trị bỏ thầu còn hơn là tiếp tục tham gia thì sẽ lỗ khoảng 50%. Thứ trưởng cũng thừa nhận hầu hết các công ty dược đang găm hàng chờ tăng giá. Thậm chí có một số nhà thuốc bán lẻ tại TP.HCM còn đóng cửa không bán hàng. Hiện có đến 788 mặt hàng của hơn 30 công dược đã ngừng cấp ra thị trường.

Bộ Y tế cũng cho biết thêm hiện các doanh nghiệp dược phẩm trong nước còn phải đối mặt với việc mua ngoại tệ theo tỷ giá thị trường tự do, chênh lệch khoảng 11% so với tỷ giá của Ngân hàng nhà nước công bố. Do vậy, các doanh nghiệp dược phẩm sản xuất đã cắt giảm 25%-30% cơ cấu sản xuất và từ chối cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh các mặt hàng thuốc không có lãi hoặc không được tăng giá theo thực tế trên thị trường.

Bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị tăng giá

Từ tình hình trên, Bộ Y tế nhận định sẽ có việc tăng giá thuốc của một số loại thuốc. Để đảm bảo nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân cũng như lợi ích của doanh nghiệp, trước mắt, Bộ chính thức nhận và xem xét hồ sơ đề nghị tăng giá thuốc của các doanh nghiệp từ hôm qua.

Để điều chỉnh giá thuốc, theo Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) Trương Quốc Cường, các doanh nghiệp phải đăng ký, kê khai giá mới trước khi tăng. Tinh thần là sẽ ưu tiên cho các loại thuốc chuyên khoa đặc trị, khoảng 80 mặt hàng đang thiếu. Đồng thời, Cục Quản lý dược cũng sẽ xem xét tăng giá cho các mặt hàng mà giá bán không bù đắp chi phí. Mỗi doanh nghiệp chỉ được tăng 5-7 mặt hàng; mỗi mặt hàng chỉ được tăng 5%-10%, thậm chí có mặt hàng sẽ tăng 30%-40%. Nhưng quan điểm chung của Bộ Y tế là sẽ tăng từ từ và chắc chắn sẽ không có đợt bùng phát giá thuốc trên diện rộng.

Để không xảy ra hiện tượng thiếu thuốc trên địa bàn, hôm qua, Cục Quản lý dược đã có văn bản gửi các bệnh viện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc và Sở Y tế các địa phương. Theo ông Cường, các địa phương cần phải báo cáo những mặt hàng thuốc đang thiếu, có nguy cơ thiếu. Cụ thể, các bệnh viện nào thiếu, thiếu loại thuốc gì, thiếu bao nhiêu... và báo cáo Bộ Y tế để Bộ cân đối xem xét.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, Thứ trưởng Cao Minh Quang yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hợp đồng thầu cung ứng thuốc cho các bệnh viện. Nếu lỗ thì phải có báo cáo cụ thể là lỗ bao nhiêu, lý do... Trên cơ sở báo cáo của bệnh viện cũng như của doanh nghiệp, Bộ sẽ xem xét cân đối nâng giá thầu. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới việc nghiêm cấm hiện tượng tích trữ thuốc thành phẩm không bán ra thị trường. Kể cả việc các cơ sở kinh doanh sản xuất thuốc cầm chừng gây khan hiếm giả tạo để đẩy giá lên cao.

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tăng cường xét duyệt giấy phép nhập khẩu và nhập khẩu song song thuốc nước ngoài để hạn chế độc quyền nâng giá; tăng số lượng doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh thuốc. Bộ Y tế sẽ đề xuất Chính phủ sửa đổi và bổ sung cơ chế sử dụng quỹ dự trữ lưu thông thuốc và mở rộng loại hình doanh thuốc (hoạt chất)...

Thứ trưởng Cao Minh Quang cũng thừa nhận hiện đang có một số mặt hàng thuốc tăng 5%-20%, thậm chí có loại còn tăng trên 50%. Theo quan điểm của Bộ Y tế thì Bộ mới chỉ quản lý được giá bán buôn, còn với những nhà thuốc bán lẻ thì chưa thể với tay được vì chưa có hành lang pháp lý. Thực tế, trách nhiệm này còn thuộc về UBND cấp tỉnh, Sở Y tế địa phương, cơ quan quản lý thị trường, quản lý giá... mà sự phối hợp giữa các cơ quan này vẫn còn lỏng lẻo.