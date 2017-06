“Gân gà”, doanh nghiệp ngoại khó xơi!

Xuất khẩu 2008: Dệt may qua mặt dầu thô Giá trị xuất khẩu năm 2007 đạt gần 48,4 tỷ USD. Dẫn đầu là dầu thô đạt 8,5 tỷ USD, dệt may khoảng 7,8 tỷ USD, giày dép gần bốn tỷ USD và thủy sản đạt 3,8 tỷ USD. Ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 2008 đạt 9,5 tỷ USD, giành vị trí dẫn đầu. Trong buổi họp bàn kế hoạch xuất khẩu dệt may 2008, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho rằng ngành dầu cũng đặt mục tiêu trên chín tỷ USD. Tuy nhiên, giá dầu khá “phiêu”, còn dệt may lại ổn định nên ngành dệt may có nhiều hy vọng “qua mặt” ngành dầu. Đầu tư nước ngoài 2008: Giảm hút vốn, tăng giải ngân Năm 2007, lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 20,3 tỷ USD, giải ngân khoảng 4,6 tỷ USD. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt mục tiêu thu hút 15 tỷ USD vốn đầu tư vào năm 2008. Tuy con số này có giảm so với năm 2007 nhưng sẽ tăng tỷ lệ giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả hơn.