Gạo đã giảm giá

Ngày 29-4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã khẳng định giá lúa gạo sẽ trở lại mốc trước thời điểm xảy ra sốt giá do tin đồn. “Trong tình hình cả thế giới thiếu gạo, chúng ta vẫn có thừa gạo ăn trong nước và để xuất khẩu” - Bộ trưởng nói. Số lượng gạo xuất khẩu tính đến thời điểm này đã hoàn thành so với các hợp đồng đã ký.

Vẫn đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng dẫn lời Thủ tướng giải thích việc Chính phủ chỉ đạo tạm dừng chưa ký tiếp các hợp đồng xuất khẩu gạo là nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Chính phủ khẳng định không cấm nhưng hạn chế việc tiếp tục ký hợp đồng xuất khẩu gạo, đợi cho đến khi giá trong nước và thị trường ổn định.

Đối với các địa phương, để đảm bảo lượng cung ứng gạo cho hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM, Bộ NN&PTNT đã huy động các địa phương khác. Hàng loạt điểm bán gạo của hai tổng công ty này đã được triển khai, bán bằng giá trước thời điểm xảy ra sốt. Tại TP Hà Nội, Bộ đã thống nhất với chủ tịch UBND TP cho phép xe ôtô tải chở gạo chạy vào TP bất cứ giờ nào.

Về vấn đề đầu cơ gạo, đại diện Bộ Công thương cho biết đang cho kiểm tra các đơn vị xem có tình trạng đầu cơ gạo thời gian qua hay không. Tuy nhiên, gạo là mặt hàng không thuộc diện quản lý giá của nhà nước. Do đó, Chính phủ và Bộ không can thiệp vào thị trường. Bộ chỉ xử lý những đơn vị thuộc Bộ có hành vi đầu cơ gạo.

Tiếp đó, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết: Theo ước tính, vụ đông xuân năm nay (2008), nếu các tỉnh phía Bắc không bị ảnh hưởng bởi thời tiết thì cả nước sẽ đạt khoảng 17,6 triệu tấn; vụ hè thu đạt khoảng 10,15 triệu tấn. Như vậy cả năm lương thực 2008, cả nước có khoảng 36,55 triệu tấn lúa đưa vào cân đối cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong đó chi dùng trong nước chỉ khoảng 27,8 triệu tấn, còn lại khoảng 8,75 triệu tấn thóc (tức khoảng 4,5 triệu tấn gạo) có thể dành cho xuất khẩu. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT vẫn phải đề phòng bất trắc xảy ra do thiên tai, lũ lụt và sâu bệnh. Do đó, chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm 2008 từ 3,5 triệu đến bốn triệu tấn là mức an toàn cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Trước đó, ngày 28-4, Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa 2.500 tấn gạo theo đề nghị của UBND tỉnh nhằm trợ giúp cho dân.

TP.HCM: Gạo dần giảm giá

Sáng qua (29-4), tại TP.HCM, giá gạo tại chợ Trần Chánh Chiếu đã giảm thêm 2.000-3.000 đồng/kg. Gạo thường như bụi nở, bụi sữa 12.000-13.000 đồng/kg, gạo ngon như Tài nguyên, thơm Thái, thơm Đài Loan khoảng 15.000 đồng/kg, Nàng thơm chợ Đào khoảng 17.000 đồng/kg. Tuy giá có giảm nhưng không ổn định nên người mua thưa thớt. Tiểu thương không dám lấy hàng về nhiều. Lượng gạo về chợ cũng chỉ khoảng 150 tấn, trong khi ngày thường khoảng 230 tấn. Tại các chợ nhỏ, giá gạo cũng giảm dần. Gạo đã được “cắt cơn” sốt giá ảo sẽ bình ổn lại trong vài ngày tới.

Trong khi đó, hệ thống Co.op Mart bán vẫn giữ giá gạo cũ, thấp hơn giá chợ. Người dân dồn về các Co.op Mart mua gạo khiến siêu thị quá tải. Chỉ trong ngày 28-4, hệ thống này đã bán khoảng 250 tấn gạo. Sáng qua (29-4), Co.op đã phân phối gạo tại 63 cửa hàng bán lẻ của hệ thống nhưng vẫn còn khá đông khách.

Trưa qua, UBND TP đã mời gọi Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) đưa gạo vào hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ để tăng thêm kênh mua-bán, giảm bớt đợi chờ cho người dân. Các kênh này cũng sẽ được cung cấp một lượng gạo dồi dào, ổn định để phục vụ người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Giám đốc điều hành Vinatex cho biết Vinatex hiện đang làm thủ tục để Tổng Công ty Lương thực miền Nam cung cấp khoảng 200 tấn gạo/ngày. Hiện Công ty Lương thực TP cũng đang đổ 200 tấn gạo cho Vinatex. Vinatex có bốn siêu thị tại quận 4, 7, 11 và Tân Bình. Tương tự, ông Bùi Duy Đức - Tổng Giám đốc Vissan cho biết 45 cửa hàng của Vissan sẽ tham gia bán gạo từ hôm nay (30-4).

Vướng chuyện xử lý đầu cơ

Trưa hôm qua, lãnh đạo TP.HCM đã họp phê bình các ngành và các doanh nghiệp đã chậm nhịp trong việc xử lý tình huống sốt gạo khiến dân hoang mang. Cuộc họp cũng bàn luận việc xử lý các tình huống đầu cơ gạo. Theo đó, ông Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng yếu tố quan trọng của tội đầu cơ là phải xảy ra trong tình huống thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh nên trong cơn sốt gạo ảo vừa qua, khó xử lý hình sự những người thu gom, trữ gạo, ghìm hàng về tội này.

Trong đợt sốt gạo vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của TP đã phát hiện một số trường hợp vi phạm như không đăng ký kinh doanh gạo nhưng trữ gạo để bán với số lượng lớn. Ông Lê Xuân Đài, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TP, cho biết đã lập biên bản chờ xử lý. Tại cuộc họp trên, nhiều ý kiến đồng tình xử phạt hành chính vì không đăng ký kinh doanh, đồng thời sẽ truy thu thuế. Ngoài ra, các điểm bán gạo vi phạm về niêm yết giá cũng sẽ bị phạt tiền.