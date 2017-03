Gạo Việt đang tự làm mất thị trường

Gạo giảm 7,9% giá trị xuất khẩu

Tính đến hết tháng 9-2012, hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký đạt 7,2 triệu tấn nhưng giảm 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011. Nguyên nhân là giá giảm mạnh. Cụ thể, giá gạo xuất khẩu bình quân chín tháng đầu năm đạt 443,3 USD/tấn, thấp hơn 35,7 USD/tấn so với giá bình quân cùng kỳ năm 2011. Riêng tháng 9, giá gạo xuất khẩu chỉ đạt 440 USD/tấn, giảm hơn 80 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2011.

Dự báo xuất khẩu gạo cả năm có thể đạt khoảng 7,5 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay nhưng giá trị khó đạt được 3,5 tỉ USD như năm 2011.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam