Gạo Việt Nam đón “lộc” đầu Xuân

Đây là tín hiệu vui cho cả doanh nghiệp và nông dân trong tình hình sắp bước vào thu hoạch lúa đông xuân - vụ sản xuất chính trong năm tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ngay từ những ngày đầu năm 2010, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã ký được nhiều hợp đồng mới. Ðến nay, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng bán 2,38 triệu tấn gạo và dự kiến, ngay trong quý I-2010, các doanh nghiệp sẽ giao khoảng 1,47 triệu tấn gạo.

Philippines cũng đã thông báo Việt Nam trúng thầu đợt 3 tháng 12-2009 với số lượng 586.554 tấn gạo. Thời gian giao số gạo này được ấn định từ tháng 3 đến tháng 6-2010.

Việc thắng thầu với khối lượng gạo xuất khẩu sang các thị trường lớn trong quý I-2010 là thắng lợi bước đầu nâng đỡ thị trường trong nước theo hướng có lợi cho người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Được biết, trong tháng 1-2010, cả nước ta đã xuất khẩu được 338.081 tấn gạo, đạt kim ngạch 154.721.485 USD. Tính ra, giá xuất bình quân trong tháng đầu tiên của năm nay đạt 457 USD/tấn, cao hơn tới 46 USD/tấn so với giá xuất khẩu bình quân của cả năm 2009.

Nhờ xuất khẩu gạo đang được giá, cộng với những hợp đồng xuất khẩu giá cao ký hồi cuối năm 2009, mà giá lúa gạo hàng hoá ở ĐBSCL hiện đang ở mức khá tốt. Ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng…, nông dân thu hoạch lúa đông xuân sớm đang bán lúa chất lượng cao với giá 5.600-6.000 đồng/kg. Lúa phẩm cấp thấp IR 50404 cũng đang có giá từ 5.300-5.500 đồng/kg, giá lúa thơm Jasmine hiện đang ở mức 6.500 đồng/kg. Như vậy, nhìn chung giá lúa đông xuân hiện nay đang cao hơn khá nhiều so với mức mà ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, đã dự báo và cam kết: tối thiểu 4.500 đồng/kg và có thể lên tới 5.500 đồng/kg. Nếu mức giá này được giữ vững trong cả vụ Đông Xuân tới, nông dân có thể thu lời từ 50-60%, do giá thành chỉ vào khoảng 2.000- 2.500 đồng/kg.

Theo Vũ Trọng (Chinhphu.vn)