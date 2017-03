Gạo Việt Nam: Giá rẻ vẫn khó bán

Giá gạo Việt Nam sụt giảm, nông dân thiệt nhiều nhất. Đáng trách ở đây là vai trò rất mờ nhạt trong thời gian qua của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Hai tổng công ty lương thực vẫn đứng vai trò một thương lái không lo xây dựng thương hiệu, chăm chăm lợi nhuận, không biết tìm kiếm thị trường, chỉ trông chờ vào các hợp đồng tập trung. DN xuất khẩu cần phải chú trọng liên kết với nông dân tiếp tục nhân rộng cánh đồng lớn, sản xuất những giống lúa chất lượng cao, khai thác đa dạng sản phẩm, tìm thị trường mới. Hãy nhìn Campuchia, với chính sách phát triển gạo đặc sản, chất lượng cao, giá gạo xuất khẩu của nước này còn cao hơn Việt Nam, số lượng xuất khẩu tăng mạnh từng năm. GS VÕ TÒNG XUÂN Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu gạo ba tháng đầu năm 2015 ước đạt 1 triệu tấn với giá trị 440 triệu USD, giảm 28% về khối lượng và giảm 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá gạo xuất khẩu bình quân hai tháng đầu năm 2015 đạt 458,6 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất trong hai tháng đầu năm 2015 với 21% thị phần có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2014 (giảm 42% về khối lượng và 46% về giá trị).