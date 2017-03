Gạo Việt tắc đầu ra vì phụ thuộc Trung Quốc

Hãy học Campuchia Campuchia đã xuất khẩu hơn 243.000 tấn gạo trong năm tháng đầu năm nay, tăng 64% so cùng kỳ năm ngoái. Số lượng gạo xuất khẩu này vẫn còn rất ít nếu so với những “ông lớn” như Việt Nam, Thái Lan… Nhưng hãy nhìn vào danh sách thị trường xuất khẩu của nước này khi gạo Campuchia được 69 công ty xuất khẩu sang 46 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Ba nước nhập khẩu gạo hàng đầu của Campuchia là Trung Quốc, Pháp và Ba Lan. Trong khi đó, thị trường Việt Nam đang dần teo tóp, bị các nước cạnh tranh thị phần. Nguyên nhân không phải gạo Việt không ngon mà do DN xuất khẩu dở trong việc tìm thị trường, không chịu tìm thêm những thị trường mới. GS VÕ TÒNG XUÂN