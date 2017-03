Gas giảm giá thêm 40.000 đồng/bình

Đây là lần giảm giá thứ hai trong tháng 10, tổng cộng mức giảm lên đến 50.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá gas bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng xuống còn 203.000 đồng/bình 12 kg.

Trước đó, ngày 29-10, Công ty Elf Gas cũng đưa ra mức giảm giá lên tới trên 62.000 đồng/bình 12,5 kg.

Nguyên nhân giảm giá là do giá hợp đồng thế giới (CP) của tháng 11 giảm đến 310 USD/tấn, tương đương giảm khoảng 62.000 đồng/bình 12 kg so với giá CP tháng 10.

Lý do chưa thể có mức giảm tương đương so với giá thế giới theo các công ty gas là do hàng tồn kho còn nhiều.