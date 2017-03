“Gas lừa” tái diễn

Những bình gas loại này được sang chiết lậu, chất lượng vỏ gas không được kiểm tra nên rất nguy hiểm cho người sử dụng.

Một đại lý dỏm bán bình gas thiếu ký tại khu vực P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Lê Sơn

Gần một tháng nay, tại khu vực P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) không ít người dân mua phải những bình gas có trọng lượng chỉ bằng một nửa so với thực tế. Anh Quý (ở khu vực chợ Linh Trung, Thủ Đức) bức xúc khi mới mua bình gas của “đại lý dỏm” có tên Hòa Bình Minh với giá cao (385.000 đồng/bình) trong khi trọng lượng chỉ có 6kg. Đã vậy, nhân viên của đại lý này còn lừa anh thay van gas “siêu tiết kiệm” với giá 480.000 đồng, trong khi loại van này trên thị trường chỉ khoảng 150.000 đồng. Những tờ rơi của đại lý gas dỏm này đều không ghi địa chỉ mà chỉ có số điện thoại liên lạc. Hàng loạt đại lý gas dỏm mang tên Hòa Bình Minh, Yến Bình Minh, Hưng Sáng, Phú Minh... nhưng đều có chung một số điện thoại liên lạc (08.37296415).

Ông Bích, chủ cơ sở gas Ngọc Bích (101 Linh Trung, P.Linh Trung, Thủ Đức), bất bình cho biết mới đây những khách hàng quen thuộc của cơ sở liên tục gọi điện thông báo có người lạ đến tự nhận mình là nhân viên của cơ sở để lừa người dân. “Khi chúng tôi tới, ngay lập tức những đối tượng này ôm bình gas bỏ chạy. Cũng có trường hợp không xoay xở kịp, bọn chúng bỏ lại bình gas chạy thoát thân” - ông Bích kể.

Theo các công ty gas Saigon Petro, Gia Đình Gas..., hiện tượng “gas lừa” với những chiêu thức dạng này không phải mới đánh vào tâm lý ham khuyến mãi của người tiêu dùng. Bên cạnh đó có những chiêu thức ngày càng tinh vi như mặc đồng phục của công ty, bán hàng kèm theo hóa đơn bán lẻ nhằm tạo sự tin tưởng để lừa người dân.

Bà Lê Thị Anh Mẫn - phó chủ tịch Hiệp hội Gas VN - thừa nhận thực tế tình trạng “gas lừa” vẫn tiếp diễn do mức xử phạt còn nhẹ. Lần theo những số điện thoại in trên các tờ rơi, các công ty cùng công an khu vực bắt được hàng chục vụ tương tự song cũng chỉ phạt vi phạm hành chính, mức phạt khoảng 500.000 đồng/lần. Mức xử phạt này không thấm vào đâu so với mức thu lợi bất chính và cũng chỉ xử lý phần ngọn chứ không diệt tận gốc hiện tượng này.

Hiệp hội cùng các công ty khuyến cáo người tiêu dùng nên tỉnh táo trước những chiêu bài khuyến mãi và chọn những đại lý gas uy tín, có địa chỉ rõ ràng để mua.

Đội cảnh sát kinh tế Công an Tân Uyên (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ lô hàng gồm 122 bình gas các loại của chủ hàng Nguyễn Phi Đức (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Các bình gas chủ yếu là loại 12kg có dấu hiệu làm giả của các nhãn hiệu gas lớn như Saigon Petro, Petrolimex, VT Gas... đều không niêm co, tem. Trong buổi làm việc ngày 1-9, đại diện các công ty gas nêu trên đều khẳng định những bình gas trên là giả mạo.

Theo Lê Sơn (Tuổi trẻ)