Gas tăng giá mạnh, than sạch hốt bạc

Gia đình có trẻ nhỏ, thường xuyên phải hầm xương, ninh cháo nên trung bình mỗi tháng, bác Loan, dùng hết khoảng 2 bình gas loại 12 kg. Nghe tin giá mới tăng từ 385.000 đồng lên 425.000 đồng, bác tính đến chuyển sang đun than. "Vẫn biết nấu gas thì sạch sẽ, an toàn nhưng hầu như tháng nào nó cũng lên vài chục nghìn đồng thành ra đắt quá", bác tâm sự.



Song, sợ khí than tổ ong độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của mấy đứa cháu nên bác Loan vẫn không dám thực hiện chính sách tiết kiệm triệt để. Thay vì dùng than tổ ong như chục năm trước, bác đầu tư dùng than sạch. Tính ra, mỗi ngày bác dùng hết 2 viên, tương đương với 10.000 đồng và chi phí cả tháng chỉ bằng một phần 3 so với nấu bằng gas.







Giá gas tăng, lo độc hại từ than tổ ong, nhiều người chuyển sang dùng than sạch. Ảnh minh họa.

Theo Xuân Ngọc ( VNE)



Không có ý định thay thế hoàn toàn song chị Trâm Anh, công nhân may ở Minh Khai, Hà Nội cũng mua hơn chục viên than dự trữ trong bếp. Chị sẽ sử dụng "của để dành" vào những lúc cần ninh, hầm thức ăn hay cải thiện cuối tuần. Nhưng sống ở tập thể của nhà máy, diện tích hẹp nên chị cũng không dám đun than tổ ong."Nghe nhiều trường hợp hít khói than độc bị ung thư nên mình hoảng. Mua loại này đắt gần gấp đôi than tổ ong nhưng bớt lo hơn, chứ chỉ dùng toàn gas thì lương công nhân không kham nổi", chị tâm sự.Trao đổi với PV, anh Vũ Văn Tú phụ trách sản xuất và kinh doanh của cơ sở than sạch Văn Hiến - cho hay, mỗi ngày đơn vị xuất xưởng 2-3 xe than thành phẩm. Trong đó, mỗi xe tương đương với 10 thùng loại 8 viên. "Than sạch không khói, ít mùi độc hại nên ngày càng có nhiều người sử dụng. Hàng bán chạy, nhất là khi giá gas liên tục tăng", anh chia sẻ.Tương tự, anh Phạm Văn Tuân, đại diện của cơ sở sản xuất than sạch Oxy cho biết, từ Tết ra đến nay, trung bình mỗi ngày, đơn vị của anh tiêu thụ khoảng 1.000 viên, gấp đôi so với hồi cuối năm ngoái. "Trước xuất được 30 thùng một ngày thì nay cả bán buôn và lẻ phải lên đến 60-80 thùng, cứ một thùng là 12 viên", anh nói. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận từ sản phẩm này cũng tăng khoảng 100%.Anh Tuân cho biết thêm, gia đình anh sản xuất than từ năm 1992, đến năm 2009 thì chuyển sang công nghệ than sạch. So với chục năm trước, hiện nay, giá mặt hàng này tăng khoảng 10 lần. Theo anh Tuân, nếu không đổi kinh doanh than sạch thì rất khó giữ được nghề. Bởi hầu hết người tiêu dùng hiện nay đều sợ các chất độc hại trong than truyền thống.So với các loại than tổ ong, than sạch dễ nhóm, ít khói và lượng khí độc hại thường có trong than như SO2, NO2, CO… phải thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Hiện, trên thị trường, mặt hàng có giá 4.000 - 5.000 đồng mỗi viên, đốt cháy triệt để trong thời gian 3-5 tiếng. Mức giá trên đắt hơn than truyền thống khoảng 40%.So với năm ngoái, than sạch hiện nay tăng giá khoảng 10%. Đơn cử như thùng 12 viên, từ 41.000 đồng lên 45.000 đồng; thùng 8 viên, từ 35.000 lên 40.000 đồng. Điều này được các chủ sản xuất lý giải là do nguyên liệu đầu vào tăng. Tuy nhiên, nó vẫn khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Độ độ chênh giá giữa than sạch và than tổ ong theo đó cũng giãn hơn, khiến sản phẩm này khó phổ biến bằng mặt hàng truyền thống, dù độ an toàn cao hơn.Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng cho rằng, dù giá gas tăng, chuyển sang xài than sạch không phải là thượng sách. Theo chị Vũ Quỳnh Như, nhân viên truyền thông tại Hà Nội, than chỉ hiệu quả với những người có thời gian hoặc làm việc tại gia. Với dân văn phòng như chị, biện pháp đó rất khó áp dụng. "Gas thì cần lúc nào bật lúc đó, còn than đốt lên phải dùng liên tục đến lúc tàn, nếu không còn lãng phí hơn nhiều", chị Như nói.Chị Như cho rằng, nếu sử dụng gas đúng cách thì vừa tiện mà vẫn tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ. Theo đó, chị thường sơ chế tất cả món ăn trước rồi nấu liên tục, tránh bật bếp nhiều lần. Với đồ hầm, chị bật nhỏ lửa, đậy chặt vung khi đã tắt bếp. Bộ nồi áp suất, inox có dây tích điện hay vòng kim loại cũng được chị Như đầu tư để tăng độ nóng và tiết kiệm gas."Lần nào nấu xong, mình cũng vệ sinh bếp để tránh tình trạng hoen gỉ, ngọn lửa đỏ rồi hao gas. Tuy không thể rẻ bằng than nhưng biết cách dùng thì không quá tốn kém, vẫn tiện mà không lo độc hại", chị nói.