GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 45,7 triệu đồng

Ngày 26-12, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2015.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 đạt 6,68%, mức cao nhất trong vòng năm năm qua. Năm 2011, GDP tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%. Đặc biệt, GDP năm nay cũng tăng cao hơn mức bình quân của giai đoạn 2008-2010 là 6,14% (đây là giai đoạn ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới). GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014.

Từ mức tăng trưởng này, Tổng cục Thống kê cho biết nền kinh tế đã phục hồi rõ nét. Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP của cả giai đoạn 2011-2015 đã có bước phát triển tích cực khi nền kinh tế đạt được nhiều thành tựu trong ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tiền tệ linh hoạt, lạm phát tăng ở tốc độ thấp, mặt bằng lãi suất giảm góp phần khai thông tín dụng, từng bước xử lý nợ xấu. Điều này giúp cho tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn là 5,91%.

Về xuất nhập khẩu, theo cơ quan thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 12 ước tính đạt 14,20 tỉ USD, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 162,4 tỉ USD, tăng 8,1% so với năm 2014.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu năm 2015 đạt thấp hơn kế hoạch đề ra (tăng 10%) chủ yếu do chỉ số giá xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm mạnh so với năm trước, bình quân chung giảm 3,8%. Trong đó, dầu thô giảm 53%, xăng dầu giảm 49,8%, cao su giảm 24,1%,… Bên cạnh đó, lượng xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh như cà phê giảm 24,3%; hạt tiêu giảm 14,7%; chè giảm 6%,…

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 12 ước tính mức 14,5 tỉ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tính chung cả năm 2015, kim ngạch nhập khẩu ước 165,6 tỉ USD. Như vậy, tháng 12 ước tính nhập siêu 300 triệu USD. Tính chung cả năm 2015 cán cân thương mại cả nước thâm hụt 3,2 tỉ USD sau ba năm liên tiếp xuất siêu. Trong đó, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính 32,3 tỉ USD, tăng 12,5% so với năm trước.