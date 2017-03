GDP cả nước đã tăng trên 6,5%

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt 574,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn kế hoạch cả năm là 12%). Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 12,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,4%. Đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế còn phải kể tới những chuyển biến tích cực của xuất nhập khẩu. Theo số liệu thống kê, 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng 20,5%, cao hơn nhiều so với mức kế hoạch đề ra là trên 6%; nhập siêu 9 tháng giảm còn 16,7% so với kim ngạch xuất khẩu. Các chuyên gia Bộ Kế hoạch – Đầu tư nhận định, nhiều khả năng tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 6,7%, cao hơn mục tiêu 6,5% mà Quốc hội đã thông qua hồi đầu năm. Điểm đáng chú ý là ở cả ba lĩnh vực kinh tế (nông - lâm - ngư nghiệp; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ) đều đạt mức tăng GDP cao so với cùng kỳ năm ngoái và hơn năm ngoái. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạc – Đầu tư Đặng Huy Đông nhận xét, tình hình kinh tế tiếp tục có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy kết quả 9 tháng khá khả quan, nhưng theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch – Đầu tư, vẫn còn một số yếu tố cần xử lý trong thời gian tới. Đó là giá cả trên thị trường đang có xu hướng tăng; lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại vẫn ở mức cao so với khả năng tiếp cận và “chịu đựng” của doanh nghiệp; nhập siêu vẫn cao; đời sống nhân dân một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… Theo Bình An (SGGPO)