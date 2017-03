GDP quý I tăng 5,83%

Theo số liệu mới được Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2010 ước đạt 5,83%. So với con số 3,1% của cùng kỳ 2009, tốc độ tăng GDP của giai đoạn đầu năm nay đã được cải thiện đáng kể, dù vẫn thấp hơn con số 6,04% và 6,9% của quý III và IV/2009. Thực tế nhiều năm cho thấy, GDP quý I thường thấp hơn so với các quý còn lại.

Khu vực kinh tế dịch vụ vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng nhanh nhất với 6,64% (so với 5,4% của quý I/2009). Hai khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản và công nghiệp - xây dựng cũng cải thiện đáng kể, lần lượt tăng trưởng 3,45% và 5,65% (so với mức tăng 0,4% và 1,5% của cùng kỳ năm ngoái).

Tính đến ngày 22/3/2010, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép trên cả nước mới chỉ dừng lại ở con số 139. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,9 tỷ USD, bằng 59,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Lượng dự án tăng vốn cũng chỉ đạt 41 lượt, với tổng số vốn tăng thêm là 215 triệu USD, bằng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn đạt hơn 2,1 tỷ USD, bằng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng số vốn thực hiện trong 3 tháng lại đạt 2,5 tỷ USD, tăng 13,6% so với quý I/2009.

Trong quý I, tổng giá trị vốn vay ưu đãi ODA được ký thông qua các Hiệp định với các nhà tài trợ đạt 320,19 triệu USD. Trong số này, có 277,24 triệu USD vốn vay với lãi suất ưu đãi và 42,95 triệu USD là viện trợ không hoàn lại. Giải ngân vốn trong 3 tháng đạt 209 triệu USD, tương đương 8,5% kế hoạch của cả năm 2010.

Cũng theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong tháng 3/2010, có khoảng 3.600 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với số vốn khoảng 25.500 tỷ đồng. Ước quý I/2010, cả nước có 13.200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký là 89.300 tỷ đồng, bằng 68,8 % về số doanh nghiệp và tăng 5,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2009.

Thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/3 ước đạt 90.900 tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán cả năm. Trong khi đó, ước chi Ngân sách nhà nước cũng tính đến thời điểm này đạt 102.000 tỷ đồng, bằng 17,5% so với dự toán.

Theo Nhật Minh ( VNE)