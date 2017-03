GDP TP.HCM : Tăng trưởng mạnh hai năm liên tiếp

Đó là nhận định của ông Thái Văn Rê - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tại hội nghị về tình hình kinh tế-xã hội TP.HCM sáu tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2014 trên địa bàn TP.HCM sáng 23-6.

Tuy nhiên, ông Rê nói tình hình xuất nhập khẩu (XNK) của TP có xu hướng giảm khi kim ngạch XK hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) của TP giảm 1,2% so với tháng trước. Giảm nhiều nhất là các mặt hàng có tỉ trọng XNK lớn với thị trường Trung Quốc như gạo, rau quả, nguyên phụ liệu dệt may, nguyên liệu vải. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để DN chuyển đổi thị trường, nâng cao nội lực.

Đồng thời ông Rê cho rằng trong thời điểm khó khăn hiện nay, các DN cần phải chuyển đổi cơ cấu thị trường NK để tận dụng các ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Về thu, chi ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan cho hay: “Các chỉ tiêu thu đều đạt khá so dự toán và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt thu từ khu vực KT tăng đến 18,49% so cùng kỳ, chứng tỏ tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi”.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh sáu tháng cuối năm 2014, vẫn phải tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó là bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, phấn đấu đạt được chỉ tiêu tăng GDP năm 2014 từ 9,5% đến 10%.

Cùng ngày, tại cuộc họp giao ban định kỳ giữa UBND TP.HCM với báo chí, ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết: “Hiện TP đã lập Ban chỉ đạo và ráo riết thực hiện đề án Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong khâu NK nguyên vật liệu...”.

Theo ông Luận, TP đang cố gắng kết hợp cùng các DN trong việc tìm thị trường xuất cũng như NK mới, chuyển hướng thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc như trước kia.

Về vấn đề TP sẽ xử lý thế nào với những dự án kéo dài, không thực hiện, ông Luận cho hay tới nay TP đã thu hồi 209 dự án chậm thực hiện với diện tích 2.300 ha. “TP đang tiếp tục rà soát, không để lãng phí tài nguyên đất. Trường hợp nếu DN không thể có khả năng thực hiện dự án thì TP mới thu hồi. Nếu còn khả năng thực hiện dự án, TP sẽ tạo điều kiện” - ông Luận cho biết thêm.

T.HƯƠNG - L.THOA