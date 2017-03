Ghi cảnh báo trên sản phẩm bia để ngừa TNGT

Căn cứ theo Nghị định 89/2006 về nhãn hàng hóa quy định đồ uống phải ghi thông tin cảnh báo vệ sinh, an toàn thì bia là sản phẩm buộc phải ghi lời cảnh báo.

Trên thị trường Việt Nam hiện lưu thông nhiều loại bia sản xuất trong nước như Heineken, Tiger, Carlsberg, Huda, San Miguel, Zorok… Tuy nhiên, khảo sát của Pháp Luật TP.HCM cho thấy duy nhất sản phẩm Heineken, Tiger (lon và chai) của Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam có ghi lời cảnh báo “Đã uống thức uống có cồn thì không được lái xe - Uống có kiểm soát” trên nhãn.

Đồng tình với việc ghi lời cảnh báo trên mỗi sản phẩm bia, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn, TP.HCM), trải lòng: “Mấy ông ở quê giờ cũng bia bọt hà rầm. Uống ít không chịu, nhậu xỉn mới thôi, đã vậy còn chạy xe về. Mới đây cạnh nhà tôi có đám giỗ, nhiều ông đã quắc cần câu, chân nọ xọ chân kia, gục lên gục xuống vẫn cụng ly cốp cốp, miệng la dô dô... Mặc chủ nhà khuyên can, ổng vẫn lên xe nổ máy. Vừa ra ngõ đụng ngay người đi xe đạp, ngã nhào, đưa vô bệnh viện”. Do đó, “muốn hạn chế tai nạn giao thông do rượu bia thì phải phòng ngừa từ đầu, tức là nhắc nhở trước khi uống. Những lời nhắc nhở ít nhiều cũng “ngấm” vào các ông nhậu để họ tự lượng “đô” để còn tỉnh táo lái xe về với vợ con”.

Theo Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia chiếm 30%-40% tổng số vụ tai nạn giao thông. “Nhằm hạn chế tai nạn giao thông do uống quá nhiều rượu bia, Công an TP.HCM đã kiến nghị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Công an yêu cầu doanh nghiệp sản xuất bia phải ghi lời cảnh báo trên mỗi sản phẩm với nội dung không được lái xe khi trong người có nồng độ cồn”.

Bên cạnh đó, ông Nhuận cho rằng các nhà hàng, quán nhậu, đại lý bia cũng cần treo bảng khuyến cáo không nên điều khiển xe khi đã uống rượu bia. “Thậm chí các móc khóa xe cũng nên có lời cảnh báo tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông” - ông nói thêm.

TRẦN NGỌC - TÚ UYÊN