Giá bán lẻ dầu có thể giảm

Giá dầu thô trên thị trường thế giới trong tháng 5 vừa qua biến động trồi sụt nhưng theo xu hướng giảm.



Bình quân tháng 5/2010, giá dầu thô WTI là 74,30 USD/thùng, giảm 10,14 USD/thùng tương đương 12,01% so với tháng 4.



Dầu thô giảm là do sự lo ngại khủng hoảng nợ của Hy Lạp sẽ lây lan sang các nước đồng Euro gây bất ổn kinh tế của khối này.



Bên cạnh đó, nguồn cung dầu thô gia tăng do các nước OPEC không tuân thủ triệt để mức cắt giảm sản lượng khai thác.



Xu hướng trên đã dẫn tới giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong tháng 5/2010 trên thị trường Singapore giảm theo.



Giá xăng A92 là 83,04USD/thùng, giảm 8,82USD/thùng so với tháng 4/2010, tương đương 9,6%. Giá diesel 0,05% S bình quân tháng 5 là 88,71USD/thùng, giảm 6,71USD/thùng so với tháng 4, tương đương 7,04%.



Giá dầu hỏa bình quân tháng 5/2010 là 88,12USD/thùng giảm so với tháng 4 là 6,56SSD/thùng tương đương 6,93%.

Tuy nhiên, từ ngày 26/5, giá dầu thô lại biến động theo chiều hướng tăng là do nhu cầu mua dầu của Mỹ tăng và Trung Quốc vẫn tuyên bố đầu tư vào khu vực Euro. Động thái này đã trấn an các nhà đầu tư dẫn đến chứng khoán toàn cầu tăng điểm và giá dầu tăng lên.



(Theo phân tích của Petrolimex)