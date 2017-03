Giá bán lẻ xăng dầu Việt Nam rẻ hơn Lào, Campuchia

Đó là câu hỏi được đặt ra với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời phát sóng trên VTV1, tối 10-1.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lý giải, theo thống kê Bộ Tài chính, chi phí dầu thô trong giá bán lẻ xăng dầu chỉ chiếm 40%, 50% trong giá dầu bởi lẽ từ dầu thô còn phải qua chế biến, rồi chi phí vận tải, dự trữ, nộp thuế. Điều này khẳng định tỉ lệ giảm giá dầu thô đầu năm so với cuối năm, đầu tháng so với cuối tháng không thể tương xứng với tỉ lệ bán lẻ xăng dầu. Để chứng minh điều này thì so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào, Campuchia thì giá xăng dầu bán lẻ còn thấp khá xa so với các nước này.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho bết Bộ Tài chính - Công Thương vẫn kiên định điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo Nghị định 83/2014 và cập nhật thường xuyên giá thế giới. Trong điều hành đảm bảo thông tin minh bạch hơn và tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra về giá bán lẻ xăng dầu theo quy định của Chính phủ.

Về tính hình giá dầu thô thế giới trong năm 2016, Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản về giá dầu thô là 55, 50, 40, 35, 30 USD/thùng để làm cơ sở điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Bộ sẽ điều hành xăng dầu đảm bảo chi phí đầu vào của nền kinh tế, doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng nhất để tăng thu cho ngân sách nhà nước trong tương lai.