Giá bán USD tăng vùn vụt

Tính từ cuối tuần qua đến thời điểm hiện tại giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 80-110 đồng mỗi đôla. Với mức giá bán ra giao động ở ngưỡng 22.780-22.790 VND/USD, tức mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 2.



Vào lúc 1 giờ chiều 14-2, Dong A bank niêm yết tỉ giá USD mua vào bán ra ở mức 22.690 – 22.790 VND/USD, tăng 40 đồng so với chiều qua. Cùng có mức tăng tương tự ở cả hai chiều mua và bán, nhưng giá bán ra của Techcombank chỉ niêm yết ở mức mức 22.780 VND/USD.

Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) niêm yết tỉ giá mua vào 22.660 VND/USD, bán ra 22.760 VND/USD, tăng 30 VND/USD so với giá chốt phiên chiều qua. Cùng có mức tăng tương tự, nhưng giá mua vào được Vietcombank đẩy lên ở mức 22.690 VND/USD và giá bán ra lại thấp hơn so với Eximbank, khi neo ở ngưỡng 22.730 VND/USD.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 22.780 VND/USD chiều mua vào và chiều bán ra là 22.800 đồng/USD, tăng 30 đồng so với chiều qua. Như vậy, mức giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại đang bám đuổi gần bằng giá bán trên thị trường tự do.

Trái ngược với dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này thì giá vàng miếng SJC lại tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Cụ thể giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 36,63 – 36,95 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua.

Sau khi rời mốc kỷ lục của 3 tháng, giá vàng thế giới đang neo ở mức 1.226 USD/ounce, tương đương 33,64 triệu đồng/lượng.