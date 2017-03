Giá bán vàng loay hoay ở 37,5 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 37,45 - 37,53 triệu đồng. Sau khi tăng nhẹ vài chục nghìn đồng vào hôm qua, giá quay đầu giảm và về ngang bằng với sáng thứ Hai.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cũng có chung niêm yết mua từ khách 37,45 triệu đồng. Chiều bán ở PNJ là 37,55 triệu đồng và Phú Quý kém 20.000 đồng mỗi lượng.







Giá vàng quay đầu giảm vài chục nghìn đồng sáng nay, vẫn ở quanh 37,5 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Anh Quân



Theo Thanh Bình (VNE)



Nếu không kể một ngày giá bất ngờ lên 38 triệu đồng hôm 19/9, còn lại thị trường đã quanh quẩn mốc 37,5 triệu đồng suốt từ ngày 13/9 đến nay. Dù giá quốc tế tăng hay giảm hàng chục USD, vàng trong nước chỉ phản ứng yếu ớt một vài trăm nghìn đồng. Chênh lệch giữa giá "nội" và "ngoại" tiếp tục duy trì ở gần 4 triệu đồng mỗi lượng.Thị trường thiếu sóng khiến giao dịch ngày càng yếu. PNJ cho biết hôm thứ hai, lượng giao dịch xuống thấp chỉ còn 750 lượng, giảm 10% so với trung bình tuần trước đó. Giảm chủ yếu ở đầu khách mua. Tuần trước lượng người mua vẫn chiếm 70%, nhưng nay chỉ còn 55%.Còn trên thị trường thế giới, từ trên 1.322 USD, giá vàng đi xuống nhẹ trong ngày hôm qua và chốt phiên ở 1.318 USD một ounce. Đến sáng nay, giá giảm thêm một USD.Đôla Mỹ tăng điểm, cộng thêm nhà đầu tư chốt lời khiến thị trường kim loại quý đi xuống. Tuy nhiên, đà giảm phần nào bị kìm hãm do những tin tức trái chiều về chính trường Mỹ.Chính phủ đóng cửa, cuộc tranh luận về trần nợ công khiến một số nhà đầu tư cho rằng vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn. Hiện không có nhiều dấu hiệu cho thấy các chính trị gia Mỹ muốn thỏa hiệp để sớm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.Trái phiếu Chính phủ Mỹ, cũng được xem là kênh đầu tư an toàn, hạ giá trong ngày hôm qua. Còn chỉ số chứng khoán S&P 500 thì đi xuống mạnh ngày thứ hai liên tiếp.Hiện phản ứng của thị trường tài chính đối với tình trạng Chính phủ không hoạt động vẫn chưa rõ rệt. Nhưng giới phân tích cho rằng thị trường kim loại quý sẽ được hưởng lợi nếu Quốc hội không nâng trần nợ công vào ngày 17/10 tới. Ngoài ra, tình trạng Chính phủ đóng cửa kéo dài càng lâu, nhà đầu tư càng cảm thấy bất an về nền kinh tế.Cũng do tâm lý chờ đợi, chưa chắc chắn, lượng giao dịch trên sàn Comex ở Mỹ sụt giảm 30% so với trung bình tháng vừa rồi.Trên thị trường vàng vật chất, thị trường Trung Quốc vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Quốc Khánh dài. Tuy nhiên các nhà kinh doanh cho biết lực mua vàng vẫn yếu. Trong tháng 8 vừa rồi, lượng vàng nhập từ Hong Kong của Trung Quốc đại lục giảm 5% so với tháng 7, xuống 110,5 tấn. Còn ở Ấn Độ, thị trường rục rịch vào mùa khi mùa cưới, mùa lễ hội đang sắp vào giai đoạn cao điểm.