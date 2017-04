Giá bất động sản có nơi tăng đến 30 %

Một số báo cáo cho thấy trong quý I/2017 số lượng căn hộ dưới 1,5 tỷ đồng được tiêu thụ nhiều nhất, trong khi đó tỉ lệ căn hộ cao cấp chỉ chiếm 12%. Trong khi đó quý 1/2016 lượng căn hộ cao cấp tiêu thụ chiếm khoảng 30%-40%.



Theo ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Danh Khôi Á Châu, dựa trên số liệu nghiên cứu cho thấy sức tiêu thụ căn hộ bình dân trong quý 1/2017 chiếm tới 80-90% trong khi căn hộ cao cấp hộ cao cấp có sự giảm nhiệt, thanh khoản chậm.



“Nguyên nhân căn hộ cao cấp sụt giảm là vì trong quý 3 và quý 4/2016 sản phẩm này đã được tiêu thụ khá tốt (khoảng 80%) và chủ yếu là khách hàng đầu tư cấp. Tuy nhiên, đến nay, tại thị trường thứ cấp, tính thanh khoản không tốt, sinh lời ít”, ông Lâm nói.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản TP.HCM nhận đình thị tường địa ốc đang đi theo xu hướng dịch chuyển từ phân khúc cao cấp sang phân khúc bình dân. Sự điều chỉnh này là do cung cầu tự quyết định bởi nhu cầu phân khúc vừa túi tiền vẫn chiếm tỉ lệ cao. Thị trường căn hộ cao cấp có tăng nhưng tăng trưởng chậm lại và ổn định.



Trong khi đó theo ghi nhận của DKRA, thị trường căn hộ đang có sự dịch chuyển rõ rệt về phân khúc nguồn cung. Cụ thể: Nếu trong năm 2016 các dự án căn hộ trung và cao cấp chiếm tỷ lệ khá lớn (khoảng 70% nguồn cung thị trường) gây lo ngại sự mất cần bằng của thị trường khi nguồn cung căn hộ bình dân (có giá dưới 1.5 tỷ đồng/căn) thiếu hụt.



Tuy nhiên đến Quý 1/2017 một lượng lớn các dự án căn hộ bình dân được tung ra thị trường (chiếm khoảng 45% nguồn cung thị trường) mở ra cơ hội cho nhiều khách hàng với mức tài chính phù hợp.

Về thị trường đất nền, DKRA đánh giá nguồn cung dự án đất nền chủ yếu từ các dự án cũ trước đó tập trung ở các quận vùng ven như Quận 9, Nhà Bè, Bình Chánh. Điểm chung của những dự án này là cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, thiếu các tiện ích cần thiết. Dù vậy, do sự khan hiếm của thị trường nên giá bán thứ cấp vẫn tăng 5% - 7% so với quý trước (quý 4/2016), trung bình tăng 10% - 15%, cá biệt có nơi tại khu Đông tăng 30% so với đầu năm 2017 tùy theo từng dự án, từng vị trí.