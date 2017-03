Giá bất động sản sẽ chạy theo giá vàng

Vàng giảm giá để lấy đà tăng tiếp Cùng chiều với giá thế giới, giá vàng trong nước ngày 21-10 đã giảm khoảng 150 ngàn đồng/lượng so với ngày trước đó. Cụ thể chiều qua, một lượng vàng Thăng Long được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào là 23.785.000 đồng/lượng, bán ra là 23.860.000 đồng/lượng. Tại thị trường Hà Nội và TP.HCM, giá vàng SJC được niêm yết với giá mua vào là 23.770.000 đồng/lượng, bán ra là 23.820.000 đồng/lượng. Ông Nguyễn Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vàng 3A, nhận định giá vàng trong nước vẫn đang ở mức cao. Dù giá vàng cả trong nước và thế giới có giảm chút ít nhưng là giảm để lấy đà tăng. Với mức giao dịch gần 24 triệu đồng/lượng, người dân cũng không mấy mặn mà mua vàng cất giữ. Tuy nhiên, từ nay đến tháng 4-2010, việc cất vàng vẫn là cách tốt. Bởi hầu hết tổ chức kinh tế trên thế giới đều dự báo sang năm 2010, kinh tế toàn cầu vẫn chưa thật sự sáng sủa. Do vậy, việc một số nhà đầu cơ tài chính sẽ tiếp tục chuyển sang mua vàng để tránh thiệt hại do USD giảm giá khiến giá vàng sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao. LÊ THANH