Giá bưởi tết tăng từng ngày

Chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TP.HCM) là một trong những điểm tập kết của các thương lái về bưởi da xanh và Năm Roi. Hai ngày qua, theo các tiểu thương tại chợ, giá bưởi cứ nhích lên liên tục trong khi hàng về quá ít khiến họ vừa bán vừa sợ… bị hớ.

Mỗi ngày một giá

Có mặt tại các sạp bán trái cây trên đường Phạm Văn Hai, chúng tôi chứng kiến cảnh đôi co giữa một tiểu thương với khách hàng bắt nguồn từ việc giá bưởi tăng quá mạnh. Chị Nguyễn Ngọc Minh, nhà ở quận Phú Nhuận (khách hàng) cho biết: “Tôi đặt 10 kg bưởi da xanh với giá 60.000 đồng/kg từ những ngày trước nhưng giờ tới lấy hàng họ lại không chịu giá đó, đòi phải 65.000 đồng/kg mới bán. Tôi thấy bức xúc vì họ buôn bán không giữ lời”. Tuy nhiên, chủ sạp bưởi giải thích: “Hiện giá bưởi da xanh tại chợ là 70.000 đồng/kg nhưng vì có hẹn trước nên tôi chỉ lấy chị 65.000 đồng/kg. Nguồn hàng bị hụt nên phải tăng giá, khách hàng không thể trách chúng tôi được!”.

Anh Nguyễn Mạnh Hải, nhân viên bán hàng sạp bưởi bên cạnh, chia sẻ để có hàng bán những ngày này, chủ sạp của anh đã đặt tiền cho các nhà vườn cách đây cả tháng. Khi chúng tôi e ngại giá quá đắt và quay đi thì anh nói với theo: “Hôm nay bưởi da xanh 70.000 đồng/kg, mọi người nên mua sớm chứ để mai chắc chắn sẽ lên 80.000 đồng/kg. Càng để cận tết giá còn cao nữa đó!”.

Chọn bưởi ở siêu thị không có cành lá hay chọn bưởi ở chợ? Ảnh: AN NHIÊN

Không cần đợi đến hôm sau, chỉ sau mấy giờ dạo quanh chợ rồi quay lại, giá bưởi da xanh đã được đẩy lên 80.000 đồng/kg. Riêng bưởi Năm Roi có cành, giá bán lên đến 40.000 đồng/kg, trong khi trước đó chỉ 35.000 đồng/kg.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), sáng 3-2, giá bưởi da xanh được các tiểu thương bán dao động 65.000-68.000 đồng/kg nhưng khi hỏi giá lại thì họ đều nói phải 70.000 đồng/kg mới bán. Riêng bưởi Năm Roi, nếu muốn mua phải sau ngày 25 tháng Chạp vì khi đó hàng mới về.

Trong khi đó, giá bưởi các loại bán tại Siêu thị Big C ổn định hơn như bưởi Năm Roi có giá 24.500 đồng/kg, bưởi da xanh 53.500 đồng/kg. Tuy nhiên, các loại bưởi của siêu thị lại không có cành lá như ở chợ nên nhiều người tiêu dùng vẫn thích đến chợ mua bưởi về chưng tết hơn, dù giá đang cao ngất.

Nhà vườn không có hàng

Để tìm hiểu ngọn ngành, chúng tôi đã tìm về các nhà vườn ở miền Tây. Ông Nguyễn Văn Nuôi, chủ vườn bưởi Năm Roi ở xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách, Sóc Trăng), cho biết giá bưởi Năm Roi bán tết đã tăng đến 25.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với tết Nhâm Thìn. “Mấy ngày qua thương lái lùng sục các vườn bưởi, có bao nhiêu bưởi già thu mua hết. Họ nói hiện 80% bưởi đều chuyển ra Bắc bán” - ông thông tin.

Các nhà vườn chuyên trồng bưởi Năm Roi ở Sóc Trăng, Vĩnh Long còn nói do bị sâu đục trái nên năng suất bưởi tết năm nay giảm hơn 50% so với các năm trước, cũng vì đó mà giá tăng cao. Ông Nguyễn Văn Minh, chủ vườn bưởi da xanh ở xã Quới Sơn (Châu Thành, Tiền Giang), cho biết hiện giá bưởi loại 1 mua tại vườn 43.000-45.000 đồng/kg, cao hơn 15.000 đồng/kg so với một tháng trước, nhưng nhà vườn không có bưởi để bán.

Trong khi các thương lái và nhà vườn than không có hàng nhưng ghi nhận từ các ban quản lý chợ tại TP.HCM, nguồn hàng về những ngày qua tăng rất mạnh. Đại diện Ban quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết sản lượng cả hai mặt hàng trên về chợ tăng từng ngày. Cụ thể, ngày 30-1, sản lượng ở mức 22 tấn, đến ngày 31-1 lên tới 23,6 tấn và hai ngày nay gần 26 tấn/ngày.

Cũng theo vị này, do bưởi tại các nhà vườn hư hại quá nhiều nên giá hai mặt hàng này tại chợ đầu mối nóng theo. So sánh giá hai mặt hàng trên tại chợ đầu mối mấy ngày trước sẽ thấy sự chênh lệch quá lớn. Điển hình, giá bưởi da xanh ngày 26-1 chỉ 35.000 đồng/kg nhưng đến ngày 3-2 lên tới 56.000 đồng/kg, tăng 60%. Mặt hàng bưởi Năm Roi ngày 26-1, giá về chợ là 18.000 đồng/kg, đến ngày 3-2 lên tới 32.000 đồng/kg, tăng 77%.

Chị Lê Thanh Hà ngụ ở quận 6 ngán ngẩm: “Năm nào cũng vài cặp bưởi về chưng tết, vì là truyền thống rồi nên dù đắt mấy vẫn phải mua. Nhưng giá cao như thế này thì có lẽ sẽ cắt giảm, chỉ dám mua một trái thôi”.

Giá nhiều loại trái cây ổn định Theo các tiểu thương, năm nay chỉ có giá bưởi tăng đột biến, còn lại giá các loại trái cây khác như xoài cát Hòa Lộc, nho, cam sành, quýt… đều ổn định. Cụ thể, giá xoài cát Hòa Lộc vẫn 75.000 đồng/kg, cam sành 30.000 đồng/kg, quýt tiểu loại 1 là 45.000 đồng/kg, quýt đường loại 1 là 60.000 đồng/kg, dưa hấu tròn 8.000 đồng/kg… Riêng với vú sữa Lò Rèn, theo Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, những ngày trước nguồn hàng về rất ít. Hiện giá vú sữa về các chợ lẻ khoảng 40.000 đồng/kg.

M.PHƯƠNG - H.ANH