Giá cả cuối năm sẽ nóng lên

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội: CPI tháng 7 cũng sẽ tiếp tục tăng Thực tế giá cả các mặt hàng từ đầu năm đến nay không giảm và vẫn đang đứng ở mức cao. Điều này thể hiện ở CPI. Dù CPI sáu tháng đầu năm đứng ở mức thấp nhưng từ quý II năm nay, tốc độ tăng giá của tháng sau luôn cao hơn tháng trước. Dự báo là tháng 7 này, CPI cũng sẽ tiếp tục đà lên dốc do giá một số mặt hàng thiết yếu đầu vào của sản xuất tăng cao. Tôi rất băn khoăn đến hiệu quả của gói kích cầu tác động đến hoạt động thương mại thời gian qua. Mặc dù đã triển khai một số giải pháp kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa nhưng nửa đầu năm 2009, tổng mức bán lẻ chỉ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (tính theo giá thực tế) và tăng 8,8% nếu loại trừ yếu tố giá. Mức tăng này tương đương 2004-2005 nhưng thấp hơn nhiều so với 2007 và 2008 tính theo giá hiện hành.