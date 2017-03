Giá cà phê tăng mạnh trở lại

Trên sàn giao dịch lớn trên thế giới, giá cà phê các kỳ hạn đồng loạt tăng 39-40 USD/tấn.

Nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân giá cà phê tăng mạnh là do những lo ngại mới về mức độ thiệt hại của sản lượng cà phê do hạn hán tại Brazil. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định có thể đợt tăng giá vừa qua chủ yếu do hoạt động mua vào khá mạnh của giới đầu cơ trên thị trường thế giới.

Theo Bộ NN&PTNT, quý I-2014 xuất khẩu mặt hàng cà phê ước đạt 601.000 tấn, thu về gần 1,2 tỉ USD, tăng 25% về khối lượng và 14% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

MINH LONG