Giá cà phê vượt ngưỡng kỷ lục năm 1995

Đây là mức giá cao nhất trên thị trường cà phê trong nước từ trước đến nay.

Theo các doanh nghiệp, cà phê nhân xô tại Dăk Lăk mua vào với giá 45.200 đồng/kg, Gia Lai 44.700 đồng/kg, Lâm Đồng 44.700 đồng/kg và Đăk Nông 45.400 đồng/kg. Tuy giá tăng cao nhưng thị trường vẫn không sôi động do thiếu hàng. Giá cà phê tăng mạnh là do trong phiên giao dịch chiều 22-2, trên thị trường London giá cà phê Robusta giao tháng 5 đã tăng mạnh từ 2.288 USD/tấn lên mức 2.342 USD/tấn, tăng 54 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Với mức giá trên 45.000 đồng/kg thì người trồng cà phê đã có lãi từ 40 triệu đến 50 triệu đồng/ha.

V.THÀNH