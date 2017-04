Giá cả sau Tết ổn định, trừ... rau!

Khan hiếm tivi LCD Hôm qua, phần lớn trung tâm, siêu thị điện máy tại TP.HCM đã mở cửa trở lại và có dấu hiệu sôi động khi tại một số trung tâm, sức mua tăng 15% so với những năm trước. Điều đáng chú ý của thị trường điện máy là tivi LCD đang có dấu hiệu khan hiếm hàng. Ông Liên An Thạch, Giám đốc kinh doanh, lý giải tình trạng tivi LCD khan hiếm hàng là do trước đó (tháng 8, 9 năm 2008), mặt hàng này bán chậm, lượng hàng tồn còn nhiều nên nhiều nhà sản xuất chưa đề ra kế hoạch sản xuất cho năm 2009 trong khi ra Tết, lượng khách mua tăng cao. Cùng với hàng điện tử, điện máy thì mặt hàng điện thoại di động cũng hút khách trong dịp đầu năm. Bà Nguyễn Thị Ý Như - Giám đốc truyền thông siêu thị Viễn Thông A cho biết khách đông vì hiện nhiều siêu thị đang có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá lớn nhằm thu hút khách.