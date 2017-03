Giá cả tăng: Do quản lý hay do phân phối?

Chưa điều chỉnh giá xăng dầu Hiện có một số DN vẫn đang đề xuất tăng giá xăng 1.000-1.500 đồng/lít. Nhưng hiện chưa thể điều chỉnh được dù DN kinh doanh xăng dầu đầu mối có lỗ. Xu thế giá dầu thế giới đang ở ngưỡng 94 USD/thùng nên cơ quan quản lý đang tính toán cân đối để có phương án hợp lý nhất. Ông NGUYỄN TIẾN THỎA, Cục trưởng Cục Quản lý giá Long An: Năm tháng, CPI tăng hơn 13% Theo Cục Thống kê tỉnh Long An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2011 trên địa bàn tỉnh Long An đã tăng 2,35% so với tháng trước. So với tháng 12-2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2011 đã tăng 13,33%, trong đó nhóm hàng hóa tăng rất mạnh đến mức 15,45% và nhóm dịch vụ chỉ tăng có 6,91%.