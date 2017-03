Giá cá, thịt bò tăng cao

Tại Cần Thơ, An Giang, giá cá lóc đồng đã tăng lên 70.000 – 75.000đ/kg, tăng hơn 10.000đ/kg; thịt bò đang ở giá bình quân 100.000đ/kg đã tăng lên 120.000đ/kg; cá mè vinh loại 8 – 10 con/kg từ 10.000đ/kg đã tăng lên gấp đôi tại các chợ quê.



Ở các tỉnh đầu nguồn Đồng Tháp, An Giang… cá linh non tăng lên 70.000 – 80.000đ/kg, cao hơn năm ngoái khoảng 20.000đ/kg. Trong khi đó, giá thịt heo đùi tại các chợ chỉ dao động trong khoảng từ 50.000 – 55.000đ/kg, nhưng cũng ít được các bà nội trợ quan tâm chọn mua.





Theo Ngọc Tùng (SGTT)