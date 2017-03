Giá cá tra tăng nhưng nông dân vẫn treo ao

Nhiều nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu tiếp tục gặp khó về nguyên liệu. Ảnh: VĨNH SƠN

Chiều ngày 22-2, ông Phan Văn Danh, thành viên Hội Nghề cá Việt Nam, cho biết sở dĩ giá cá có nhích lên là do tỉ suất đồng đôla Mỹ tăng và lượng cá nguyên liệu trên thị trường còn quá ít. Với mức tăng giá nhẹ này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn người dân thả nuôi trở lại. Hơn nữa, hầu hết những hộ từng nuôi cá tra từ trước tới giờ gần như hết vốn. Thêm vào đó, gần đây phía ngân hàng khống chế mức dư nợ nên người nuôi cá khó tiếp cận vốn. Chỉ tính riêng tỉnh An Giang, diện tích ao nuôi cá tra chỉ còn 1.100 ha, giảm 300 ha so với lúc cao điểm.

VĨNH SƠN