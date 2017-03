Giá cao nhất tới 191.000 đồng/cổ phần

IPO Vietcombank sẽ tạo ra một chuẩn mực mới Ngay trong phiên đấu giá, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đắc Sinh, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Ông Sinh cho biết: + Tôi nhận thấy IPO VCB sẽ có 97,5 triệu cổ phần được đem ra bán đấu giá nhưng các nhà đầu tư đã đăng ký mua hơn 122 triệu là một kết quả quá tốt. Đơn cử một doanh nghiệp IPO bán ra với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần mà bán được giá cao hơn năm, sáu lần là quá thành công rồi. Thậm chí chỉ cần thu về được giá gấp 1,5 mệnh giá là đã thành công. . Sau IPO (VCB), thị trường chứng khoán sẽ bị tác động thế nào? + IPO VCB chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến thị trường và chỉ số VN-Index, bởi lẽ đây là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Đợt IPO này phải huy động số tiền khoảng trên 10.000 tỷ đồng từ thị trường nhưng trên thị trường nguồn tiền không còn dồi dào như trước đây, do Chỉ thị 03 và chính sách kiểm soát chặt chẽ lưu thông tiền tệ. Sau IPO VCB sẽ là chuẩn mực xác định giá trị các cổ phiếu khác trên thị trường niêm yết cũng như trên thị trường OTC. Đặc biệt là giá trị các cổ phiếu trong ngành ngân hàng. Chẳng hạn trước đây có những cổ phiếu “hàng mã”, cổ phiếu của những doanh nghiệp chưa thành lập vẫn được rao bán tới năm, sáu chấm thì sau IPO VCB, người ta sẽ có cái nhìn khác về trị giá cổ phiếu. Hơn nữa, khi VCB niêm yết cổ phiếu sẽ tác động rất lớn đến chỉ số VN-Index và là cổ phiếu lớn dẫn dắt thị trường. Sau IPO VCB, bắt đầu sang quý I-2008 sẽ có hàng loạt công ty niêm yết và nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn tiến hành IPO sẽ tạo hàng hóa rất dồi dào. Vì vậy, thị trường chứng khoán trong năm tới sẽ tăng trưởng vững chắc chứ không lình xình như năm 2007. . Nhân sự kiện IPO VCB, ông có thể giải thích hiện tượng nhiều doanh nghiệp IPO hoặc phát hành cổ phiếu bị thất bại? + Một số doanh nghiệp IPO hoặc phát hành cổ phiếu bị thất bại đã cho thấy trình độ của nhà đầu tư đã được nâng lên. Nhà đầu tư sẽ so sánh giữa các cổ phiếu cùng ngành, thấy cổ phiếu doanh nghiệp này rao bán chênh lệch quá lớn thì họ không mua nữa. Điều này cho thấy do phần định giá cổ phần một số doanh nghiệp là quá cao. Chẳng hạn một ngân hàng nhỏ định giá khởi điểm bốn chấm (40.000 đồng) nhưng một ngân hàng khác lớn nhiều lần lại có giá hơn sáu chấm thì người ta sẽ không mua cổ phiếu ngân hàng nhỏ kia. VŨ HƯNG thực hiện