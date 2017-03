Giá cước vận tải biển giảm tới 70%

Theo Công ty Vận tải Biển Đông, cước vận tải biển chở hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang một số thị trường khu vực Nam Mỹ, châu Âu hiện giảm rất mạnh, ước giảm 60%- 80% so với thời điểm cuối quý II-2008 do lượng hàng xuất khẩu giảm. Cước tàu hàng rời từ Việt Nam đi khu vực Nam Mỹ hiện chỉ còn trung bình 10 USD/tấn, giảm khoảng 90 USD/tấn so với hai tháng trước đây, tàu chở container đi châu Âu còn khoảng 300 USD/TEU thay vì giữ mức bình quân 1.300 USD/TEU như trước đây.