Giá đất bắt đầu hạ nhiệt

Sau khi Ngân hàng nhà nước thông tin chính thức về việc siết tín dụng và nhất là khối các ngân hàng cổ phần thông báo hạn chế các khoản cho vay đầu tư bất động sản, thị trường nhà đất đang rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Trái ngược với hình ảnh hàng ngàn người tranh nhau sắp hàng mua căn hộ hồi trước Tết, mấy ngày gần đây nhiều người đầu tư đất tại TP.HCM đã chạy đôn chạy đáo tìm mối bán tháo hàng ra. Giá nhà đất tại các khu vực trước đây sốt như quận 2, 7, 9, Nhà Bè, Bình Chánh... hiện đã lắng lại, thậm chí có nơi giá đất hạ xuống hai triệu đồng/m2 mà người mua vẫn chê.

Đua nhau ký gửi

Anh Lê Thuận, Trưởng Văn phòng môi giới nhà đất Hoàng Long (đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7), cho biết hai ngày trở lại đây có rất nhiều người tìm đến văn phòng anh ký gửi bán đất. Trong sáng thứ Bảy 23-2, khi đang trao đổi với chúng tôi về diễn biến thị trường, điện thoại di động của anh liên tục reo với những yêu cầu bán đất gấp của khách hàng ký gửi. Cũng trong buổi sáng này, một khách hàng có đất tại xã Nhơn Đức (Nhà Bè) đã tự hạ giá rao bán từ 12 triệu đồng/m2 xuống còn 10 triệu đồng/m2 . Đây là điều khá lạ vì chỉ tuần trước khu vực này là nơi nhà, đất sốt nhất. Hiện tượng này được anh Thuận phân tích là do người đầu tư đất đang muốn tháo chạy khi có quá nhiều thông tin bất lợi về chính sách sẽ áp cho thị trường bất động sản vừa được các cơ quan quản lý đưa ra.

Theo dõi tình hình thị trường giao dịch qua các công ty môi giới nhà, đất tại quận 2, 7, 9, Bình Chánh... chúng tôi cũng ghi nhận giá nhà, đất hiện nay rao bán so với trước Tết tạm thời chựng lại, thậm chí có nhiều khách hàng ký gửi bán sản phẩm cũng tự động hạ giá xuống. Tuy vậy, có rất ít giao dịch được thực hiện.

Thông tin về giá nhà, đất chựng lại cũng được ông Lâm Văn Chúc, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Phúc Đức, nơi có hệ thống môi giới về thị trường bất động sản khá mạnh, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM chiều qua. Ông Chúc cho biết giao dịch nhà, đất trên thị trường một tuần trở lại đây giảm hẳn, chỉ có người bán ký gửi còn người mua rất ít và giá rao bán cũng giảm nhẹ. Cũng theo ông Chúc, hiện nay không những giá nhà, đất tại TP.HCM bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt mà giá đất các tỉnh vùng ven như Long An, Bình Dương... cũng bắt đầu giảm.

Giải thích vì sao thị trường đang nóng hầm hập, vậy mà chỉ trong vài ba ngày lại có nhiều người chịu bán đất ra với giá thấp, ông Trần Khanh, tổng giám đốc một công ty môi giới địa ốc tại quận 2, cho biết là do một bộ phận nhà đầu tư đã ôm quá nhiều hàng nên khi thấy chính sách bất lợi muốn xả bớt ra để tránh lỗ nặng nếu có sự cố. Chính sách ở đây được ông Khanh chỉ rõ là dự định đánh thuế lũy tiến nhà, đất và rúng động hơn là việc các ngân hàng cổ phần chính thức tuyên bố siết các khoản cho vay liên quan đến bất động sản.

Hoảng loạn và chờ

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Xanh, một công ty có nhiều dự án nhà, đất đang sốt tại tỉnh Bình Dương cho biết tâm lý thị trường hiện nay không chỉ người đầu tư đất lo lắng mà bản thân doanh nghiệp kinh doanh cũng đang trong trạng thái hồi hộp ngồi chờ những động thái mới từ chính sách.

Giám đốc một công ty bất động sản tại quận 4 cho biết hiện ông đang lo lắng cho dự án nhà ở tại Bình Chánh của công ty sẽ phá sản vì một ngân hàng lúc trước cam kết hỗ trợ vay vốn nay đang hăm he hủy bỏ. Lý do được ngân hàng giải thích là đang gặp khó khăn về vốn do chính sách thắt chặt tín dụng của nhà nước. Và nguy cơ các ngân hàng cổ phần rút các cam kết hỗ trợ về vốn cho các dự án nhà ở đang khiến nhiều chủ đầu tư đau đầu.

Nói về thị trường nhà, đất hiện nay, ông Lâm Văn Chúc, Tổng Giám đốc công ty Địa ốc Phúc Đức, cũng cho rằng có thể thực tế giá nhà, đất cao nhưng không phải là quá nóng và cần phải siết lại bằng mọi giá như nhiều người nghĩ. Mới có động thái thắt chặt tín dụng nhà ở mà thị trường đã hoang mang. Nếu sắp tới thêm thuế lũy tiến và cả thuế thu nhập cá nhân đánh vào kinh doanh nhà, đất thì thị trường này rất dễ đóng băng. Nếu thị trường bất động sản đông cứng thì nền kinh tế sẽ hứng chịu hậu quả. Chính vì vậy, khi làm chính sách cho thị trường, các nhà hoạch định cần lưu ý cả vấn đề tâm lý của nhà đầu tư, ông Chúc lưu ý.

Liên quan đến những lo lắng của giới doanh nghiệp kinh doanh bất động sản về những tác động từ chính sách có thể khiến thị trường đóng băng, ông Lê Hoàng Châu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho biết sau buổi họp với UBND thành phố mới đây, hiệp hội sẽ theo dõi sát sao những diễn biến mới về chính sách và khi cần thiết sẽ tổ chức tiếp một cuộc đối thoại nữa với các cơ quan hữu quan để tháo gỡ những khó khăn về nguồn cung hàng cũng như đả thông tâm lý thị trường cho các nhà đầu tư. Cụ thể trong phương hướng hoạt động sắp tới, dự kiến từng quý hiệp hội sẽ có buổi báo cáo cụ thể diễn biến thị trường nhà, đất với lãnh đạo UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nếu có.