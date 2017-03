Giá dầu bật lên 71 USD/thùng, USD rớt giá

Tin tốt kéo giá dầu tăng mạnh

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc mấy ngày gần đây liên tục xuất hiện những số liệu khả quan.

Tại Mỹ, Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ (ISM) hôm qua cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp của nước này trong tháng 7 đã tăng lên mức 48,9 điểm, từ mức 44,8 điểm trong tháng 6, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2008 và vượt mức dự báo trước đó của giới quan sát.

Một khi chỉ số này còn ở dưới mức 50 điểm thì thực tế vẫn là sản xuất công nghiệp đang tăng trưởng âm. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng mà sản xuất công nghiệp tại Mỹ suy giảm với tốc độ chậm nhất trong 11 tháng.

Thông tin này đã đủ để thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm mạnh và đẩy giá dầu tăng cao. Hiện Mỹ đang là nền kinh tế có lượng tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, hiện đang dùng bình quân khoảng 18,7 triệu thùng xăng dầu mỗi ngày.

Tại Trung Quốc, sản lượng của các nhà máy trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây. Theo số liệu công bố ngày 1/8 của Liên đoàn Hậu cần và mua hàng Trung Quốc, chỉ số các giám đốc mua hàng của nước này (Purchasing Managers’ Index) đã tăng tháng thứ 5 liên tục, lên mức 53,3 điểm trong tháng 7, từ mức 53,2 điểm trong tháng 6.

Dữ liệu này là một bằng chứng nữa cho thấy kinh tế Trung Quốc đang dần phục hồi và nước này có thể sẽ là nền kinh tế lớn đầu tiên thoát khỏi thời kỳ suy thoái toàn cầu đang diễn ra. Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng 45% lượng tiêu thụ dầu của châu Á.

Được sự hỗ trợ của hai thông tin quan trọng trên, giá dầu thô trong phiên giao dịch đêm qua đã có những bước tiến khá dài. Giáo sư Nouriel Roubini thuộc Đại học New York, người đã dự báo được trước cuộc khủng hoảng tài chính lần này, cho rằng, giá dầu có thể tăng nhanh và mạnh hơn giá các loại hàng hóa khác một khi có sự khởi sắc của nhu cầu.

Kết thúc phiên giao dịch tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 2,13 USD/thùng (3,1%) so với giá đóng cửa phiên trước, đạt mức 71,58 USD/thùng, cao nhất từ ngày 12/6 trở lại đây. Từ đầu năm tới nay, giá dầu tại New York đã tăng 60%. Tuy nhiên, mức giá dầu tại thị trường này hiện đã giảm 51% so với mức kỷ lục 147,27 USD/thùng vào ngày 11/7/2008.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent đóng cửa tăng 1,85 USD/thùng (2,6%), đạt mức 73,55 USD/thùng, cao nhất từ ngày 14/10/2008 trở lại đây.

USD rớt giá thê thảm

Tỷ giá đồng USD trượt dài là nhân tố chính hỗ trợ cho giá vàng trong phiên này. Chỉ số US Dollar Index, thước đo giá trị đồng tiền này so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã có lúc trượt giảm 1,1% trong ngày hôm qua, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009 tới nay. Những thông tin kinh tế tích cực phát đi từ Mỹ và Trung Quốc đã làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD với tư cách một kênh đầu tư có độ an toàn cao.

So với đồng Euro, tỷ giá USD hôm qua đã giảm 1%, còn hơn 1,44 USD tương đương 1 Euro, từ mức trên 1,42 USD đổi được 1 Euro ở phiên trước. Thậm chí, trong phiên giao dịch, đã có lúc đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất từ ngày 18/12/2008 tới nay.

Việc giá vàng chỉ tăng nhẹ trong khi USD giảm giá mạnh được các nhà phân tích lý giải là do vàng hiện đang đối mặt với quá nhiều yếu tố bất lợi.

Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn lời nhà phân tích Tom Pawlicki thuộc công ty MF Global Inc. tại Chicago, Mỹ, nhận định: “Trong tuần này sẽ xảy ra một “trận chiến” giữa một bên là các phân tích kỹ thuật cho rằng giá vàng sẽ tăng và một bên là những yếu tố căn bản trên thị trường cho thấy giá vàng sẽ giảm. Thị trường đã chứng kiến hoạt động bán ra của các quỹ đầu cơ, nhu cầu vàng vật chất thấp, nguy cơ lạm phát yếu…”

Một số chuyên gia khác cũng cho rằng, giá vàng có nguy cơ giảm trong tuần này vì việc giá vàng đã lên tới mức cao nhất trong 2 tháng như hiện nay có thể sẽ thúc đẩy giới đầu cơ bán ra mạnh thêm.