Giá dầu còn 48 USD/thùng, giá vàng hứng khởi tăng

Tại thị trường trong nước, giá vàng thị trường tự do ít biến động, trong khi tỷ giá USD nhích lên.

Giá dầu thấp nhất từ tháng 5/2005

Giá dầu thế giới hiện đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm rưỡi trở lại đây, và thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 7 tới gần 100 USD/thùng.

Chốt phiên tại NYMEX lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 mất 4,68 USD/thùng (8,7 %), còn 49,42 USD/thùng. Hôm qua là ngày giao dịch cuối cùng của các hợp đồng dầu thô kỳ hạn tháng 12/2007.

Giá dầu thô Brent giao tháng 1 tại thị trường London đóng cửa phiên hôm qua với mức giảm 3,64 USD/thùng (7%), còn 48,08 USD/thùng, thấp nhất từ ngày 20/5/2005 trở lại đây.

Sáng nay, giá dầu thế giới tiếp tục diễn biến theo chiều đi xuống. Giá dầu ngọt nhẹ kỳ hạn tháng 1/2008 giao dịch điện tử tại NYMEX có lúc giảm 1,17 USD/thùng (2,4%), còn 48,25 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 1 tại thị trường London cũng có lúc giảm tới 0,68 USD/thùng (1,4%), còn 47,40 USD/thùng.

Giá dầu tại thị trường New York lần đầu tiên tăng lên mức 50 USD/thùng là vào ngày 28/9/2004. Đỉnh cao kỷ lục của giá dầu thế giới từ trước tới nay là mốc 147,27 USD/thùng đạt được hôm 11/7/2008.

Hoạt động bán tháo của giới đầu tư dầu lửa hoảng sợ trước viễn cảnh xấu của kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, tới mức dường như không một nhân tố nào có thể cản nổi. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tăng trưởng nhu cầu dầu của thế giới sẽ giảm xuống mức 23 năm trở lại đây trong năm tới.

Mới đây, IEA đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu năm 2009 thêm 670.000 thùng so với dự báo trước đó, mức cắt giảm dự báo mạnh tay nhất của tổ chức này trong vòng 12 năm qua. Theo đó, IEA cho rằng, nhu cầu dầu toàn cầu năm tới sẽ chỉ tăng 0,4%, lên mức 86,5 triệu thùng/ngày.

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đang trải qua một thời kỳ sóng gió, với các hàn thử biểu trên khắp thế giới liên tục trượt dài.

“Thị trường đang bị chèo lái bởi nỗi sợ hãi, mặc dù theo logic, sự sụt giảm nhu cầu dầu bắt nguồn từ viễn cảnh kinh tế toàn cầu xấu đi nhanh chóng. Thị trường chứng khoán là một thước đo sức khỏe của nền kinh tế, mà thước đo này thì đang co lại”, nhà phân tích Toby Hassalll tại công ty môi giới Commodity Warrants Australia nhận xét.

Các đầu tàu của kinh tế thế giới, đồng thời cũng là các nền kinh tế tiêu thụ nhiều dầu nhất, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc… đều đang giảm tốc mạnh mẽ và thậm chí đã chính thức rơi vào suy thoái.

Singapore, trung tâm giao dịch dầu lửa lớn nhất ở châu Á, đã lần thứ tư liên tiếp trong năm nay hạ dự báo tăng trưởng của năm nay và cho biết, nền kinh tế này còn có thể tiếp tục co lại trong năm tới. Hiện kinh tế Singapore cũng đã rơi vào suy thoái.

Giới quan sát cho rằng, việc giá dầu sụt giảm có thể dẫn tới việc cắt giảm đầu tư vào hoạt động khai thác loại nhiên liệu này. Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn một báo cáo của tập đoàn Morgan Stanley cho biết, khoàng 44 dự án khai thác dầu của các công ty lớn trong đó có Saudi Arabian Oil Co., Royal Dutch Shell Plc và Petroleo Brasileiro SA đã bị trì hoãn hoặc có thể phải cắt giảm chi phí.

Goldman Sachs, ngân hàng cách đây chưa lâu dự báo giá dầu có thể lên tới 200 USD/thùng, mới đây đã hạ dự báo giá dầu tại Mỹ năm 2009 xuống mức bình quân 80 USD/thùng, so với dự báo liền trước là 86 USD/thùng. Thậm chí, Goldman Sachs còn cho rằng, giá dầu có thể ở mức bình quân 50 USD/thùng vào năm tới nếu các hoạt động kinh tế và sản xuất công nghiệp ở châu Á không thể bình ổn trở lại.

Vàng lên giá

Trái với sự trượt giảm thảm hại của giá dầu, thị trường vàng thế giới đêm qua đã trải qua một phiên phục hồi, tuy mức tăng không phải là lớn.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 9,7 USD/oz (1,3 %) so với giá chốt phiên liền trước, lên mức 745,4 USD/oz.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại NYMEX kết thúc ngày giao dịch trước đó ít giờ với mức tăng 12,7 USD/oz (1,7%), lên mức 748,7 USD/oz.

Lý do giúp giá vàng thế giới phục hồi phiên này là dự báo cho rằng, với viễn cảnh kinh tế xấu như hiện nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất đồng USD để vực dậy tăng trưởng. Lãi suất USD thấp hơn luôn là một nhân tố nâng đỡ giá vàng.

Ngày 20/11, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này trong tuần kết thúc vào ngày 15/11 đã tăng vọt lên 542.000 từ 516.000 trong tuần trước đó, cao hơn 37.000 người so với dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó. Sản xuất công nghiệp tại bang Philadelphia của Mỹ trong tháng 11 sụt giảm với tốc độ mạnh nhất trong vòng 18 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, cũng giống như giá dầu, giá vàng vẫn đang chịu áp lực đẩy xuống từ khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như sự trượt dốc của thị trường chứng khoán. Chứng khoán mất điểm buộc giới đầu tư phải bán hàng hóa ra để lấy tiền mặt bù lỗ.

Thị trường vàng trong nước hôm nay đứng giá do nhu cầu mua vào vẫn ảm đạm. Vào lúc 10h trưa nay, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

Giá vàng SJC theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.640.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.647.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 2.000 đồng/chỉ so với trưa hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 1.640.000 đồng/chỉ và 1.647.000 đồng/chỉ, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra giảm 2.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng cũng duy trì ở các mốc là 1.638.000 đồng/chỉ và 1.646.000 đồng/chỉ.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á theo bảng giá trực tuyến Kitco là 747,6 USD/oz, tăng 2,2 USD/oz so với giá chốt phiên liền trước tại thị trường New York. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) giảm 1,2 USD/oz, còn 747,5 USD/oz.

Lấy tỷ giá bán ra USD của Vietcombank là 1 USD = 16.974 VND để tính toán, giá vàng giao ngay thế giới lúc 11h20 tương ứng với mức 1.529.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 117.000 - 118.000 đồng/chỉ.

USD vững giá

Bất chấp tin xấu về kinh tế Mỹ, đồng USD hôm qua vẫn phục hồi so với Euro. Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro đổi được 1,2452 USD, so với mức 1 Euro đổi được 1,489 USD cáhc đó 1 ngày. Vào lúc 11h18 trưa nay tại Tokyo, 1 Euro đổi được 1,2461 USD.

Giới quan sát cho rằng, sở dĩ USD vẫn lên giá so với Euro bất chấp những tin xấu về kinh tế Mỹ là vì hai lý do. Thứ nhất, các nhà đầu tư nước ngoài đang đẩy mạnh mua vào các loại tài sản có mức độ an toàn cao nhất ở Mỹ để tranh thủ mức giá rẻ.

Thứ hai, sự chao đảo của thị trường tài chính quốc tế đã khiến giới đầu tư “carry trade” ồ ạt rút vốn khỏi những thị trường có lãi suất cao để chuyển về các đồng tiền có lãi suất thấp mà họ vay trước đó để đầu tư. Trong hoạt động đầu tư “carry trade”, các nhà đầu tư vay tiền ở một nước có mức lãi suất thấp hơn để đầu tư vào các loại tài sản ở các quốc gia có mức lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch.

Mặt khác, những đồng tiền có lãi suất thấp cũng được giới đầu tư coi là các “vịnh tránh bão” an toàn trong thời điểm khủng hoảng.

Điều này khiến các đồng tiền có lãi suất thấp - trong đó có Yên Nhật và USD - tăng giá mạnh. Tập đoàn Morgan Stanley thậm chí còn dự báo, USD sẽ tăng giá tới mức 1 Euro chỉ đổi được 1,1 USD trong thời gian từ nay tới tháng 6 tới.

Điểm qua thị trường ngoại tệ trong nước, hôm nay, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm thêm 2 VND/USD so với hôm qua, về mức 16.480 VND/USD.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD được niêm yết ở mức lần lượt là 16.960 VND/USD và 16.974 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra giảm 2 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm. Tại một số điểm giao dịch, giá USD sáng nay phổ biến ở mức 17.360 VND/USD (mua vào) và 17.40 VND/USD (bán ra), tăng 20 VND/USD.

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).