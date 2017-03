Giá dầu, giá vàng cùng rớt mạnh

Giá dầu thô cũng không thể giữ nổi mức 70 USD/thùng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo hàng tuần cho thấy dự trữ nhiên liệu của nước này tăng mạnh.

Nhiều tổ chức đang đồng loạt hạ dự báo giá dầu cho năm tới. Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ cho rằng, giá dầu năm tới chỉ ở mức bình quân 75 USD/thùng, giảm 32% so với dự báo trước đây.

Giá vàng sụt mạnh

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 43,8 USD/oz (5,2%) so với giá chốt phiên liền trước, còn 805,1 USD/oz. Trong phiên giao dịch, có lúc giá vàng tại thị trường này tụt xuống mức 783,8 USD/oz.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa với mức giảm 34,5 USD/oz (4,1%), còn 804,5 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng kỳ hạn tại NYMEX chỉ còn 786,7 USD/oz. Đây là những mức giá thấp nhất trên thị trường vàng thế giới trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Phiên sụt giá mạnh trên thị trường thế giới đã kéo giá vàng trong nước sáng nay về sát ngưỡng 1.700.000 đồng/chỉ. Vào lúc 9h30 sáng nay, giá vàng SJC theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.694.000 đồng/chỉ và 1.704.000 đồng/chỉ, giảm 50.000 đồng/chỉ và 46.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.680.000 đồng/chỉ và 1.710.000 đồng/chỉ, giảm 64.000 đồng/chỉ và 43.000 đồng/chỉ. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 1.695.000 đồng/chỉ và 1.713.000 đồng/chỉ.

Cùng thời điểm, giá vàng trên thị trường thế giới như sau: Giá vàng giao ngay tại châu Á tăng nhẹ với mức tăng hơn 2 USD/oz, lên mức trên 807 USD/oz; giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch điện tử tăng 4,9 USD/oz, lên mức 809,4 USD/oz.

Tỷ giá USD liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tăng 1 VND/USD so với hôm qua, lên mức 16.517 VND/USD. Giá USD mua vào và bán ra tại Vietcombank hôm nay tăng 10 VND/USD so với hôm qua, đứng ở mức 16.560 VND/USD và 16.620 VND/USD.

Lấy tỷ giá bán ra USD này để quy đổi, giá vàng giao ngay thế giới lúc 9h30 sáng tương ứng với mức 1.636.000 đồng/chỉ. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước 68.000 - 77.000 đồng/chỉ. Như vậy, khoảng cách giữa giá mua và giá bán của thị trường vàng trong nước, cũng như khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lại được nới rộng ra so với hôm qua.

Một số lý do giá vàng giảm

Theo giới phân tích quốc tế, có một số lý do dưới đây khiến giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua:

Thứ nhất, so với việc đầu tư vào các loại hàng hóa khác và đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào vàng trong thời gian gần đây xem ra vẫn là kênh đầu tư an toàn và có lãi nhất. Do sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán một số phiên gần đây, các nhà đầu tư có thể phải bán vàng ra để thu lời, bù đắp cho sự hao hụt lớn trong danh mục đầu tư chứng khoán. Sự phục hồi mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua cũng là một lý do khiến thị trường vàng bớt hấp dẫn.

Thứ hai, theo phân tích kỹ thuật, một khí giá vàng đã giảm xuống dưới mức 822 USD/oz, sự giảm giá này sẽ tăng tốc.

Thứ ba, đồng USD vẫn đang tương đối mạnh so với Euro và theo các nhà phân tích, với tỷ giá USD quốc tế hiện nay, mức giá hợp lý của vàng chỉ là 760 USD/oz.

Đồng USD hôm qua vẫn khá vững giá so với Euro trong phiên giao dịch hôm qua, bất chấp thông tin sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 9 có mức sụt giảm 2,8%, mạnh nhất trong vòng 34 năm. Cuối ngày hôm qua tại New York, 1 Euro tương đương với 1,3456 USD, so với mức 1 Euro đổi được 1,3496 USD một ngày trước đó. Vào lúc 9h35 sáng nay tại Tokyo, USD mất giá nhẹ so với Euro, còn 1 Euro đổi được 1,3501 USD.

Thứ tư, giá dầu liên tục giảm trong thời gian gần đây, đẩy lui đáng kể những nguy cơ lạm phát, cũng là một nhân tố quan trọng cản trở sự tăng giá của vàng.

Giá dầu mất mốc 70 USD/thùng

Giá dầu thế giới hôm qua đã đánh mất mốc 70 USD/thùng, sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo dự trữ nhiên liệu hàng tuần của nước này.

Theo báo cáo, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/10 đã tăng mạnh ngoài dự kiến với mức tăng 5,6 triệu thùng, lên mức 308,2 triệu thùng. Dự trữ xăng của nước này cũng tăng tới 6,97 triệu thùng, lên mức 193,8 triệu thùng. Báo cáo cũng cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Mỹ đạt mức bình quân 18,6 triệu thùng/ngày trong vòng 4 tuần qua, thấp nhất từ tháng 6/1999 tới nay.

Bên cạnh đó, giới đầu tư dầu tiếp tục nghi ngờ khả năng kế hoạch giải cứu ngành tài chính của Chính phủ Mỹ và các nước khác trên thế giới có thể giúp phục hồi kinh tế, đưa nhu cầu dầu của thế giới tăng trở lại.

Chốt phiên tại NYMEX hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 giảm 4,69 USD/thùng (6,3%), còn 69,85 USD/thùng, thấp nhất từ ngày 23/8/2007 tới nay. Trong phiên giao dịch, có lúc giá dầu NYMEX giảm còn 68,57 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 11 tại London đóng cửa ngày giao dịch với mức giảm 4,48 USD/thùng (6,3%), còn 66,32 USD/thùng. Như vậy, hiện giá dầu đã giảm quá một nửa so với mức đỉnh trên 147 USD/thùng hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Trước thông tin giá dầu giảm mạnh ngày hôm qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã quyết định chuyển cuộc họp đã lên lịch vào tháng 11 tới sang ngày 24/10 này. Theo Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Qatar, ông Abdullah al-Attiyah, OPEC có thể sẽ ra quyết định cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong cuộc họp này để ngăn giá dầu giảm sâu hơn. Thông tin này đã đẩy giá dầu tại châu Á sáng nay tăng trở lại, lên mức hơn 72 USD/thùng.

Nhiều tổ chức cũng đang đồng loạt hạ dự báo giá dầu cho năm tới. Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ cho rằng, giá dầu năm tới chỉ ở mức bình quân 75 USD/thùng, giảm 32% so với dự báo trước đây.