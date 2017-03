Giá dầu giảm gần một nửa so với dự toán

Sáng 25-3, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã họp báo công bố tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý I-2016.



Tổng cục Thuế cho biết giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu và tình hình thời tiết diễn biến xấu, rét hại, rét đậm đầu năm ở các tỉnh phía Bắc; hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên và xâm ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long… đã ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN tại một số địa phương.

Theo đó, tổng thu NSNN hai tháng năm 2016 do cơ quan thuế quản lý đạt 145.750 tỉ đồng, đạt 17,4% dự toán. Trong đó thu dầu thô đạt 5.770 tỉ đồng, bằng 10,6% dự toán, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân hai tháng đạt khoảng 36 USD/thùng, giảm 24 USD/thùng so giá tính dự toán.

Thu nội địa đạt 139.900 tỉ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015. Hầu hết khoản thu quan trọng tiến độ thu đạt khá và cao hơn cùng kỳ năm trước.

Theo cơ quan thuế, nguyên nhân đạt được kết quả thu như trên là do hai tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ; Tổng cầu và sức mua tiếp tục được cải thiện, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2015; số doanh nghiệp đăng ký mới và quy mô doanh nghiệp tăng; số doanh nghiệp ngừng, nghỉ kinh doanh nay quay trở lại hoạt động tăng 69,5% so với cùng kỳ năm trước... đã tác động tích cực đến tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, cá nhân.