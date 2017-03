Giá dầu thô giảm, PVN hụt 163.400 tỉ đồng

Cụ thể, theo kế hoạch, doanh thu PVN năm nay sẽ đạt 718.400 tỉ đồng, tuy nhiên do giá dầu giảm mạnh nên doanh thu sẽ hụt khoảng 163.400 tỉ đồng. Trong khi nộp ngân sách theo đăng ký là 159.000 tỉ đồng nhưng thực hiện ước chỉ đạt 115.000 tỉ đồng, hụt 44.000 tỉ đồng.

Cũng trong buổi giao ban, Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Công Thương cho biết giá dầu thô giảm mạnh cộng với sự sụt giảm của nhóm hàng nông lâm sản và khoáng sản đang gây áp lực lớn đến mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm nay.

Cụ thể, tính đến hết 11 tháng, xuất khẩu của nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 4,64 tỉ USD, giảm 45,4% so với cùng kỳ năm ngoài (tương đương mức giảm 3,86 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái), riêng dầu thô giảm 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, nhóm hàng nông lâm thủy sản ước đạt 18,9 tỉ USD, giảm 7,6% về giá so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương giảm 1,56 tỉ USD).

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tính chung 11 tháng ước đạt 152,5 tỉ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng với kim ngạch nhập khẩu ước 45,1 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

TRÀ PHƯƠNG